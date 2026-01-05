Mart Kivastik: Euroopa mõistes teeme Eestis filmi ilma rahata

Kultuurisaates "Kirjandusministri juures" oli külas kirjanik ja filmitegija Mart Kivastik, kes ütles, et kuigi ühelt poolt jäetakse Eesti kultuurist ilus klantspilt, siis samal ajal on kultuurile pandud külge selgelt oma hinnakategooria, sest on teada, et nad teevad niikuinii ära.

Mart Kivastik ütles, et oma vanu asju ta üle ei loe. "Üks päev mõtlesin, et peaks lugema ja vaatama, mida ma sinna kirjutasin, aga ma ei usu, et väga nutma hakkan, sest need tulid enam-vähem välja, ma tol ajal ei mõelnud üldse, lihtsalt hakkasin pihta ja tegin ära," meenutas ta ja nentis, et paegu on hoopis teistmoodi. "Kõigepealt ma kardan palju rohkem ette, julgust on vähem, võib-olla tean ka rohkem asju, mida ei tohiks teha, aga järsku see pole kasulik."

Nii teatris, filmis kui ka kirjanduses töötanud Kivastik ütles, et tegelikult kõik valdkonnad pakuvad talle rahuldust. "Kirjandus on ainukene, kus sa ei sõltu mitte kellestki peale iseenda, seal võid tõesti istuda maha, läpakas on olemas ja lihtsalt kütta," mainis ta ja lisas, et kui sa hakkad teatris või filmis teistest inimestest sõltuma, siis tekivad kohe takistused. "Samas nii film kui teater on hästi põnevad, ma tahaks kindlasti filmi veel teha."

Kirjandusministri juures. Mart Kivastik Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Vahet suurt ei ole, kas kirjutad enda lugu või hoopis Laidonerist, töö on sama," tõdes Kivastik ja mainis, et näiteks "Taevatreppi" kirjutades sai kõik alguse ühest pildist, mis tal oli selgelt silme ees. "Kirjutamisega on see hea asi, et sa hakkadki ajus tagasi minema, lasedki käed lahti, kõik tuleb piltidena sulle meelde," meenutas ta ja kinnitas, et lihtsalt istud ja elad seda kõike uuesti läbi. "See oli uskumatu".

"Mulle tundub, et see, kuidas meil kultuuri suhtutakse, on nii, et ühelt poolt tehakse klantspildid, aga teisest küljest praegu Tartus on kultuuriauhinnad kuskil 2000 või 3000 eurot, mis on umbes poole vähem, kui näiteks linna aselinnapea saab palka, kultuuriinimesed on pandud oma hinnakategooriasse ära, sest on teada, et nad niikuinii teevad," tõdes ta ja lisas, et kultuur on tegelikult kaltsudes. "Teeme filmi Euroopa mõttes täiesti ilma rahata, miljoni euroga tehtud film on jama, selleks oleks vaja viis miljonit, et olla tehniliselt samal tasemel."