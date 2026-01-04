"Kirjandusministri juures" on külas Mart Kivastik

Mart Kivastik räägib saates, kuidas kirjutades hakkad tasapidi ajus tagasi minema. "Sa nagu lasedki käed lahti ja kõik tulebki meelde, piltidena tuleb meelde," ütleb ta ja räägib, et lihtsalt istud ja elad seda uuesti läbi. "See oli uskumatu," meenutab ta raamatu "Taevatrepp" kirjutamist.

Kultuurisaade "Kirjandusministri juures" on ETV eetris 4. jaanuaril kell 20.30. Saatejuht on Mart Juur.