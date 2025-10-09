X!

Hooaja esimese "Plekktrummi" külaline on Riina Roose

Riina Roose
Riina Roose Autor/allikas: Katriin Krünberg
ETV2 kultuurisaade "Plekktrumm" naaseb esmaspäeval tele-ekraanile. Avasaate külaline on Tallinna Linnateatri pikaaegne muusikajuht, laulja ja laulupedagoog Riina Roose.

Linnateater on kuuskümnend aastat oodanud oma suurt lava, mis äsja valminud uues teatrimajas lõpuks avatakse. Millises pöördepunktis on väärika ajalooga teater? "Plekktrummi" hooaja avasaate külaline on linnateatri pikaaegne muusikajuht, laulja ja laulupedagoog Riina Roose.

Plekktrumm" on ETV2 eetris esmaspäeval, 13. oktoobril kell 22. Saadet juhib Joonas Hellerma.

Toimetaja: Karmen Rebane

