Hooaja esimese "Plekktrummi" külaline on Riina Roose

Linnateater on kuuskümnend aastat oodanud oma suurt lava, mis äsja valminud uues teatrimajas lõpuks avatakse. Millises pöördepunktis on väärika ajalooga teater? "Plekktrummi" hooaja avasaate külaline on linnateatri pikaaegne muusikajuht, laulja ja laulupedagoog Riina Roose.

Plekktrumm" on ETV2 eetris esmaspäeval, 13. oktoobril kell 22. Saadet juhib Joonas Hellerma.