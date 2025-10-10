Pikaaegne Linnateatri saaliadministraator Juta Olesk: popkorniga veel saali ei tulda

Olesk kinnitas, et publik on paarikümne aasta jooksul ikka veidi muutunud. "Meie muutume ja muutub ka teater aastate ning sajandite jooksul," ütles ta ja lisas, et popkorniga veel saali ei tulda, aga paljud inimesed võrdustavad küll mõttes teatrit ja kino. Teatris on tema sõnul väga lihtsad reeglid. "Istu ja vaataja, ole tasa, ja kui sulle ei meeldi, siis ära hakka seda naabrile ütlema, vaid kannata see vaatus ära ja mine siis ära, kui sulle ei meeldi."

Andero Ermel kinnitas ka, et siis on näitleja jaoks juba asjad päris halvasti, kui publik hakkab kella vaatama ning ootama, millal vaheaeg juba tuleb. "Tõsi ta on, et minu jaoks lavalolijana on publik muutunud küll, kui ma algusaastatel mängisin teatris õhtutel, siis juhtus ikka, et inimesed olid joviaalses meeleolus ja eriti siis, kui oli veel reserveeritud etendus, käis sagimine ja edasi-tagasi käimine isegi, aga nüüd on see asendunud ekraaniga, ekraanis olemine on praegu kõige suurem probleem."

Tema sõnul see häirib ka näitlejat, kui inimene istub etenduse ajal telefonis. "Inimesed vist ei saa aru, et nad on ise täielikus pimeduses, aga nende nägu on kõikidele ja laval olijatele eriti hästi näha, aga see ei häiri ainult näitlejat, vaid ka ülejäänud publikut," mainis ta.

Saaliadministraator etenduse ajal ikkagi kohe sekkuda ei saa, kui inimene telefonis istub. "Kui publikus on kellelgi terviserike, siis ma tõusen küll püsti ja teen seda, mis vaja, aga ma näen seda, kuigi ma näen seda vähem, kui näevad näitlejad laval, selles on asi, aga ma kuulen, kui inimene on võtnud vaheajal kommikese ja hakkab seda etenduse ajal väga ettevaatlikult lahti võtma, tundub, nagu see kestaks terve igaviku," tõdes ta.

Kommikrõbin pole Ermeli jaoks ammu probleem olnud. "Ma ikkagi ootan seda, et kui tõesti keegi on pikalt telefonis ja segab, et siis publikuteenindaja käib ja koputab natukene õla peale, aga veelgi rohkem tahaksin ma julgustada ülejäänud publikut, et kui kedagi häirib, siis võibki vaikselt ja viisakalt öelda, see on kõige parem viis."

See ei saa aga tema sõnul juhtuda, et näitleja kellegi telefonis olemise tõttu etenduse katkestaks. "Etendus peab edasi minema, näitleja ei saa etendust katkestada, küll ma saan suunata mingit repliiku ühte kohta kogu aeg, kui ma näen, et keegi on seal ja rääkida temaga, et näha, kas ma köidan teda," rõhutas näitleja.