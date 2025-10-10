Galerii: uuenenud Tallinna Linnateater avas uksed

Teatrimaja avamisel kannavad Tallinna Linnateatri ühendkoor ja puhkpilliansambel ette Olav Ehala ja Paul-Eerik Rummo poolt spetsiaalselt kirjutatud kantaadi "Linnateatrile". Suures saalis etendub avaõhtul Tiago Rodriguesi "Iphigeneia. Agamemnon. Elektra", lavastaja Uku Uusberg, Taevasaalis Florian Zelleri "Karussell", lavastaja Anu Lamp, Väikeses saalis Sam Shepardi "Tõeline Lääs", lavastaja Diana Leesalu, Võlvsaalis Paavo Piigi "Viimane liivlane", lavastaja Marta Aliide Jakovski, ja Kammersaalis Uku Uusbergi autorilavastus "Avamine". Alates 14. oktoobrist mängib teater kümne päeva jooksul kõiki oma avalavastusi viies saalis korraga.

Suurt saali on Tallinna Linnateater, kunagine Eesti NSV Riiklik Noorsooteater oodanud asutamisest alates. Kaks korda, aastatel 1991 ja 2008, katkes juba alanud ehitusprotsess ajaloolistes või poliitilistes tõmbetuultes. Uus võimalus ehitusega alustada tärkas 2017. aasta sügisel, kui valitsus ja Tallinna linna esindajad leppisid kokku, et ühiste jõududega leitakse rahad Tallinna linnateatri suure saali ehituseks.

Sama aasta 12. detsembril kuulutati välja arhitektuurne ideekonkurss parima ruumilise terviklahenduse leidmiseks Tallinna linnateatri hoonekompleksi arendusele.

20. märtsil 2018 kuulutati arhitektuurivõistluse võitjaks Maarja Kask, Ralf Lõoke, Märten Peterson, Andro Mänd ja Martin McLean arhitektuuribüroost Salto. Juurdeehituse osa sisearhitektuuri autorid on Marja Abe ja Liisa Hagelberg samuti arhitektuuribüroost Salto. Vanemate hoonete sisearhitektuuri eest vastutasid Birgit Palk, Tarmo Piirmets ja Raul Tiitus arhitektuuribüroost Pink. 26. märtsil 2021 anti Laia tänava teatrimaja võtmed üle ettevõttele Ehitus5ECO.

350-kohaline Suur saal, mis valmis kunagise Põrgulava kohale, süvistati veel neli meetrit sügavamale maapõue. Selle kõrvale rajati uus 140-kohaline Must saal ja neid kahte ühendab publikuala ehk avar Aatrium läbi mitme korruse. Uuesti hoonestati ka alates märtsipommitamisest Aida tänava äärses majaderivis haigutanud tühimik. Sisehoov tõsteti tänavaga samale tasapinnale ja sinna rajati tribüün suvelavastuste tarbeks. Renoveeriti Väike saal, Taevasaal ja Võlvsaal (varasem Stuudio), endises Teatrisõprade klubis leidis endale uue asupaiga Kammersaal.

Muutunud on ka publiku peasissepääs – kui Võlvsaali, Kammersaali ja Väikesesse saali pääseb endiselt läbi Diele ehk aadressilt Lai 23, siis suurem osa publikuruumidest ja ligipääs Suurde saali, Taevasaali ja Musta saali asub nüüd aadressil Lai 19.

Linnateatri direktor Mihkel Kübar ütles, et selle teatri ajaloos pole olnud perioodi, kus ei oleks räägitud ehitusest. "Nüüd saab öelda, et maja on lõpuks valmis. Kaasaegne teatrikompleks 16 erinevas hoones Tallinna vanalinnas. Ilmselt üks unikaalsemaid teatrihooneid kogu maailmas, kuhu on puhas rõõm teatrisõpru vastu võtta."

Peanäitejuht Uku Uusberg peab oluliseks, et suuremaks kasvades hoiaks Linnateater alles oma ainulaadse hinguse. "Omaaegne Noorsooteater loodi ühe kursuse, lavakunstikateedri II lennu põhjal. See teater on olnud alati justkui üksteist hoidev suur teatrikooli kursus, kus iga inimene on oluline. Oleme valmis alustama elu selles üheskoos ja aegadeüleselt poole suuremaks ehitatud teatrimajas. Soovime säilitada väiketeatri tunnet, kuid oleme valmis kandma vastutust suureks teatriks olemise ees."