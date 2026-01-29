Tallinna Linnateatri lavale jõuab Uku Uusbergi autorilavastus "Vaikus"

Autori sõnul on see aja-, koha- ja tegevusühtne lineaarne näitemäng omavahel võõrastest inimestest, kes on tulnud kokku ühe teatrimaja keldrisse ühte kokkuleppesse. Eesriie avaneb, kui selles kokkuleppes on kaks tundi oldud.

""Vaikuse" ma kirjutasin üsna ammu, aga maailm on vahepeal kõvasti muutunud, ja siis ma vaatasin, et see on hämmastavalt täpne ka praegu, pisut täiendasin ja muutsin. See protsess on olnud selles mõttes pikk, et seal on teemad pikalt settinud ja lineaarses plaanis jutustab see erinevate inimeste lugusid, mis kild-killult avanevad. Lugu ise avaneb ka kiht-kihilt ja kujundlikus mõttes uurib õhtumaade valikuid," ütles auto-lavastaja Uku Uusberg.

"Kui proovida vastata, mis žanris on "Vaikus", siis ühtpidi on see väga realistlik, aga teistpidi on mu lood alati ka kujundlikud, alati tähendab see midagi veel lisaks sellele, mis ta justkui näiliselt tähendab, ja sellistel kõige ilusamatel hetkedel sünnib harras absurd, mis minu jaoks on hetk, kus inimene on kurb ja naljakas korraga," ütles Uusberg.