X!

Linnateatri näitlejad viivad avastama teatri kirevat ajalugu

Teater
Siia tuleb teater ep7
Siia tuleb teater ep7 Autor/allikas: kuvatõmmis
Teater

Jupiteris on vaatamiseks 20-osaline lühilugude sari "Siia tuleb teater", mis avab Linnateatri ajalugu ja erinevate majade lugu, kus etendusi aegade jooksul on antud.

Linnateatri avamise puhul on valminud 20-osaline lühilugude sari, milles näitlejad teevad tagasivaate olulistele verstapostidele teatri ajaloos. Iga lugu keskendub ühele peatükile, Voldemar Panso ja Laia tänava maja algusaastatest uue maja avamiseni. Sari peatub erinevatel paikadel, kus aegade jooksul etendusi on antud.

Kultuuriloolisel rännakul läbi Linnateatri ajaloo on teejuhtideks näitlejad, sh Piret Kalda, Indrek Sammul, Evelin Võigemast, Argo Aadli, Epp Eespäev, Kaspar Velber, Hele Kõrve, Alo Kõrve, Anne Reemann jpt.

Sarja näeb täies mahus Jupiteris, valik neist jõuab ka ETV2 ekraanile.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

PÄRNU FILMIFESTIVALI PUBLIKUHÄÄLETUS

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

14:31

Intervjuu. Olev Subbi endast oma sõnadega

12:42

Ivo Uukkivi 60. sünnipäeva puhul valmis portreesaade "Ilmsi või unes"

11:18

Kultuuriportaal soovitab: Martin Scorsese "Kasiino" Jupiteris

10:43

Intervjuu kinojuhtidega. Kuhu on teel Eesti väärtfilmikinod?

10:02

Galerii: Kai kunstikeskuses avati Sirje Runge isikunäitus

10:01

Linnateatri näitlejad viivad avastama teatri kirevat ajalugu

09:55

Kristiina Reidolvi soovitused festivaliks Open House Tallinn: ERR-i telemajast Hundipea linnaosani

09:05

Nädala album. Taylor Swift ei suuda ära põhjendada, miks ta on megastaar

06:27

ERSO ja Eesti Kontserdi juhid peavad Allikmaa juttu liitmisest intrigeerimiseks

10.10

Indrek Sammul: soojus on uues majas alles

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

10.10

Galerii: uuenenud Tallinna Linnateater avas uksed Uuendatud

10.10

Elisabet Reinsalu: Laia tänava majja tagasitulek tekitas taas perekonna- ja kodutunnet

09:05

Nädala album. Taylor Swift ei suuda ära põhjendada, miks ta on megastaar

10.10

Pikaaegne Linnateatri saaliadministraator Juta Olesk: popkorniga veel saali ei tulda

10.10

Uue muusika reede: Florian Wahl, Maria Kallastu, Clicherik ja Mäx, Madonna jt

10.10

Indrek Sammul: soojus on uues majas alles

09.10

Nobeli kirjanduspreemia pälvis László Krasznahorkai

10.10

"AK": Tallinna Linnateater läbi aegade

08.10

Märt Avandi lahkub Endla teatrist

09.10

Hooaja esimese "Plekktrummi" külaline on Riina Roose

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo