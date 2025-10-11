Linnateatri näitlejad viivad avastama teatri kirevat ajalugu
Jupiteris on vaatamiseks 20-osaline lühilugude sari "Siia tuleb teater", mis avab Linnateatri ajalugu ja erinevate majade lugu, kus etendusi aegade jooksul on antud.
Linnateatri avamise puhul on valminud 20-osaline lühilugude sari, milles näitlejad teevad tagasivaate olulistele verstapostidele teatri ajaloos. Iga lugu keskendub ühele peatükile, Voldemar Panso ja Laia tänava maja algusaastatest uue maja avamiseni. Sari peatub erinevatel paikadel, kus aegade jooksul etendusi on antud.
Kultuuriloolisel rännakul läbi Linnateatri ajaloo on teejuhtideks näitlejad, sh Piret Kalda, Indrek Sammul, Evelin Võigemast, Argo Aadli, Epp Eespäev, Kaspar Velber, Hele Kõrve, Alo Kõrve, Anne Reemann jpt.
Sarja näeb täies mahus Jupiteris, valik neist jõuab ka ETV2 ekraanile.
Toimetaja: Kaspar Viilup