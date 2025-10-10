X!

"AK": Tallinna Linnateater läbi aegade

Uuenenud Tallinna Linnateater avas uksed
Reedel, 10. oktoobril avati pärast pea viis aastat kestnud uuenduskuuri Tallinna Linnateatri värske kompleks. "Aktuaalne kaamera" vaatas tagasi teatri ajaloole.

Linnateatri alguseks võib lugeda ENSV Riikliku Noorsooteatri rajamist 1965.aastal, peanäitejuhiks oli Voldemar Panso ja näitetrupp moodustati lavakunstikateedri esimese ja teise lennu lõpetajatest. Oma maja toona polnud.

Kümme aastat hiljem kolis Noorsooteater Salme tänava kultuurikeskusest Lai tänav 23 majja, kus teisel korrusel avati teatri Väike saal.

1992. aastal sai teatri direktoriks Raivo Põldmaa ja peanäitejuhiks Elmo Nüganen, kelle lavastatud "Romeo ja Julia" Laia tänava maja dieles on olnud senini üks legendaarsemaid. Samal aastal toimus ka teatri nimemuutus ja Noorsooteatrist sai Linnateater.

Aastal 2006 saavutasid Raivo Põldmaa ja toona linnapea ametit pidanud Jüri Ratas kokkuleppe teatri uue hoone ehitamiseks, kaks aastat hiljem aga linn tühistas omapoolse rahastuse. Oodata tuli üheksa aastat, siis leppisid peaministriks tõusnud Ratas erakonnakaaslasest linnapea Taavi Aasaga kokku, et leiavad riigipoolse rahastuse Linnateatri uuele hoonele.

Uue maja ehitustööd algasid 2020. aastal ja Linnateater viis etendustegevuse Salme Kultuurikeskuse asenduspindadele.

