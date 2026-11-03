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Artises toimub režissöör Andrei Zvjagintsevi retrospektiiv

Film
Andrei Zvjagintsev
Andrei Zvjagintsev "Armastuseta" Autor/allikas: Kaader filmist
Film

Novembri lõpus jõuab kinolevisse režissöör Andrei Zvjagintsevi uus film "Minotauros", detsembris saab kinos Artis sel puhul näha ka lavastaja varasemaid linateoseid.

11. kuni 20. detsembrini toimuva retrospektiivi raames jõuavad vaatajate ette viis Zvjagintsevi filmi:

"Tagasitulek" ("Возвращение", 2003)

Teismelised Andrei (Vladimir Garin) ja Ivan (Ivan Dobronravov) elavad koos oma emaga (Natalja Vdovina) Põhja-Venemaal tavalist rahulikku elu, kuni järsku ilmub välja nende isa (Konstantin Lavronenko), kes jättis pere maha, kui poisid olid alles imikud. Nüüd tahab ta oma isakohustused tasa teha. Et poisse paremini tundma õppida, läheb ta koos nendega kalale. Sellest retkest saab peaaegu müütilises mastaabis toimuv mehisuse test.

"Pagendus" ("Изгнание", 2007)

Aleksandr viib oma naise Vera ja nende kaks last kaugesse suvilasse. Algul tundub, et vaikne maaelu tähendab neile linnakärast põgenemist, ent on tunda, et paari suhet pingestavad varjatud allhoovused. Varsti pärast saabumist paljastab Vera šokeeriva tõe, et ta on rase ja laps polegi Aleksi oma. See ülestunnistus päästab valla emotsionaalse ja moraalse konflikti. Aleks tõmbub endasse ega suuda selle paljastusega toime tulla ning reageerib pigem jäise eraldumisega. Vaikimise ja arusaamatuste süvenedes muutub Vera aina meeleheitlikumaks ja äralõigatumaks.

"Elena" ("Елена", 2011)

Elena ja Vladimir on vanem paar, kellel on väga erinev taust. Vladimir on jõukas ja kalk mees, Elena aga tema vagur naine, kellel selja taga tagasihoidlikud tingimused. Nad on kohtunud hilisemas eas ja mõlemal on eelmisest abielust lapsi. Elena poeg on töötu, ei suuda oma peret ülal pidada ja nuiab emalt pidevalt raha. Vladimiri tütar on aga muretu noor naine, kes isaga peaaegu ei suhtlegi. Kui Vladimir infarktiga haiglasse satub, saab ta teada, et elada pole enam kaua, ning üürike taaskohtumine tütrega viib ta otsuseni, et pärandab kogu raha talle. Kodus sellest Elenale rääkimine purustab naise lootused oma poja elu järje peale saada ja ta nuputab välja plaani, kuidas oma poeg ja lapselapsed siiski haljale oksale aidata.

"Leviaatan" Autor/allikas: Kaader filmist

"Leviaatan" ("Левиафан", 2014)

Barentsi mere ääres väikeses rannikuäärses linnas, mille kõrvale lahte vahel vaalad ilmuvad, elab üks tavaline perekond: Kolja (Aleksei Serebrjakov), tema naine Lilja (Jelena Ljadova) ja nende teismeline poeg Romka. Perekonda kimbutab kohalik korrumpeerunud linnapea (Roman Madjanov), kes püüab Koljalt kätte saada nii nende maa, maja kui ka väikese autoremonditöökoja. Kodu päästmiseks kutsub Kolja appi oma vana Moskva sõjaväesõbra (Vladimir Vdovitšenkov), kellest on saanud tuntud jurist. Üheskoos hakkavad nad linnapea kohta komprat otsima, kuid see vallandab traagilise sündmuste ahela.

"Armastuseta" ("Нелюбовь", 2017)

Valus vaimse allakäigu lugu, mis on üles ehitatud krimitrilleri pingestatusega. Tegevus toimub tänapäeva urbanistlikul Venemaal. Väliselt heal järjel Ženjal ja Borissil on käsil frustreeriv-valus lahutusprotsess. Nad elavad veel koos, aga oma mõtetes on nad juba kärsitult järgmiste eluetappide juures, et alustada uue partneriga puhtalt lehelt. Ehk õnnestub seal mitte korrata vanu vigu, mis seljataha jäävas abielus viltu läksid. Selle kõige keskel on nende 12-aastane poeg Aljoša aga jäänud sootuks hoolitsuse ja tähelepanuta. Pärast üht järjekordset karmi peretüli, mida poiss pealt kuuleb, kaob Aljoša jäljetult…

Toimetaja: Kaspar Viilup

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