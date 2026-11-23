Viljandi teatris Temufi esietendus maailmakuulsa Iiri näitekirjaniku Samuel Beckett´i absurdikomöödia "Godot`d oodates". Kuigi Eesti teatrites on seda publiku ette toodud varemgi ja iga lavastus on olnud lavastaja nägu, teeb Üllar Saaremäe seda traditsioonilises võtmes.

Laval on üksik puu ja kaks hulkurist sõpra - Vladimir ja Estragon. Nad ootavad Godot`d.

"Minu tegelane ootab, et minu kaaslane saaks ükskord ometi ära oodatud. Sest minu tegelasel Estragonil on mäluprobleemid, mistõttu temal tekib vahepeal see asi, et ta isegi ei tea enam, mida või keda tema ootab," ütles Estragoni osatäitja Silver Kaljula.

Lõputusse ootusse sekkuvad kaks rändurit- jõukas ja julm isand Pozzo ja tema koormakandjaks alandatud ori Lucky.

Eesti teatris on "Godot`d" lavastatud kuuel korral. Seekordne Üllar Saaremäe lavastus pakub vaatajale "Godot´d" küll traditsioonilises võtmes, ent ajaga kaasas käimisest ei pääse temagi.

"Inimlikud igatsused ja ootused parema homse järele, parema tuleviku järele, rahulikuma maailma järele, see on vast iga ajastu märk ja loomulikult ka siin ja praegu," ütles lavastaja Üllar Saaremäe.

Aga mida siis ootavad näidendi peategelased Estragon ja Vladimir, keda kehastavad Silver Kaljula ja Ivo Reinok. Kerjustest sõbrad on nii vaesed, et neil pole isegi korralikku nööri, et ennast üles puua.

"See on keegi, kes on lubanud, et ta tuleb ja muudab nende elu. Ja kuna nad ise ei oska seda teha, ootavad nad, et see jõud tuleks väljastpoolt või tuleks seestpoolt, aga et ta kusagilt tuleks. See ei pruugi olla üldse paradiis, mis on väljaspool seda ruumi, nii et võib-olla need mehed on väga õnnelikud, et neil on selline rahuline piirkond, kus olla ja oma mõttemängudega tegelda," ütles lavastaja Üllar Saaremäe.