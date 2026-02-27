Temufis esietendub "Mr. Greeni külaline"

Mr. Green on eraklik juudi soost vanahärra. Greeni telefon ei tööta, külalisi tema juures ei käi kuni ootamatult heliseb uksekell ja sisse astub noormees nimega Ross, kes on määratud Greeni eest hoolt kandma.

Ross hakkab üksildast meest abistama majapidamistöödes. Toriseva, kahtlustava ent samas elutarga ja südamliku Greeni usaldust pole kerge võita, kuni selgub, et mõlemad mehed on juudid. Ometi on asju, mida Green mõista või andestada ei suuda.

Siiski mõjub Raivo Rüütli mängitud Mister Green sümpaatse vanaisana, keda me kõik tahaksime omada. "Ma arvan, et inimesed tahavadki sümpaatseid inimesi näha, mitte neid, kes oleksid väga halvad või pahad. Tegelikult on iga inimene hea oma olemuselt, nii olen ka mina," rääkis Rüütel.

"Kõige olulisem on dialoog, mis tekib. See on tänases ajahetkes üks olulisemaid asju. Et me suudaksime samal ajal ikkagi üksteist austada, olenemata erinevatest maailmavaadetest," lisas Ross Gardineri rollis üles astuv Silver Kaljula.

Neljapäevaõhtusel läbimängul oli kohal ka lavaloo autor Jeff Baron, kes nägi oma esiknäidendit üle mitme aasta. "See oli väga hea kogemus. Etendust esimest korda uues keeles kuuldes pean veidi uue rütmiga harjuma. Kuid arvan, et näitlejad tegid imelist tööd ja oli põnev näha etendust uue publiku ees," rääkis autor.

"Mr. Greeni külaline" jõudis esmakordselt lavale 1996. aastal New Yorgis. Tänaseks on seda lavastatud üle 600 korra 52 riigis. Näidendi tõlkis Peeter Volkonski, lavastas Erki Aule.