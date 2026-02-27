X!

Temufis esietendub "Mr. Greeni külaline"

Teater
"Mr. Greeni külaline" Temufi teatris Autor/allikas: Temufi
Teater

Reedel esietendub Viljandi teatris Temufi Ameerika näitekirjaniku Jeff Baroni debüütnäidend "Mr. Greeni külaline".

Mr. Green on eraklik juudi soost vanahärra. Greeni telefon ei tööta, külalisi tema juures ei käi kuni ootamatult heliseb uksekell ja sisse astub noormees nimega Ross, kes on määratud Greeni eest hoolt kandma.

Ross hakkab üksildast meest abistama majapidamistöödes. Toriseva, kahtlustava ent samas elutarga ja südamliku Greeni usaldust pole kerge võita, kuni selgub, et mõlemad mehed on juudid. Ometi on asju, mida Green mõista või andestada ei suuda.

Siiski mõjub Raivo Rüütli mängitud Mister Green sümpaatse vanaisana, keda me kõik tahaksime omada. "Ma arvan, et inimesed tahavadki sümpaatseid inimesi näha, mitte neid, kes oleksid väga halvad või pahad. Tegelikult on iga inimene hea oma olemuselt, nii olen ka mina," rääkis Rüütel.

"Kõige olulisem on dialoog, mis tekib. See on tänases ajahetkes üks olulisemaid asju. Et me suudaksime samal ajal ikkagi üksteist austada, olenemata erinevatest maailmavaadetest," lisas Ross Gardineri rollis üles astuv Silver Kaljula.

Neljapäevaõhtusel läbimängul oli kohal ka lavaloo autor Jeff Baron, kes nägi oma esiknäidendit üle mitme aasta. "See oli väga hea kogemus. Etendust esimest korda uues keeles kuuldes pean veidi uue rütmiga harjuma. Kuid arvan, et näitlejad tegid imelist tööd ja oli põnev näha etendust uue publiku ees," rääkis autor.

"Mr. Greeni külaline" jõudis esmakordselt lavale 1996. aastal New Yorgis. Tänaseks on seda lavastatud üle 600 korra 52 riigis. Näidendi tõlkis Peeter Volkonski, lavastas Erki Aule.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:45

Temufis esietendub "Mr. Greeni külaline"

18:11

Uue muusika reede: Triibupasta, Ollie, Eik, Clicherik, Bruno Mars, Gorillaz Uuendatud

17:08

ETV kirjandussaade "Ridade vahel" pälvis raamatukoguhoidjate ühingu tunnustuse

15:45

Pildid: Truus galeriis on väljas Juss Piho viimase paari aasta tööd

15:40

Sinijärve raamatusoovitused: Tove Jansson on alati äge

15:29

Pildid: Kadrioru kunstimuuseumis avati Soome üht rikkalikumat kunstikogu tutvustav näitus

15:28

Tõnu Kõrvits: kirjutan iga oma teost kui viimast

15:24

Euroopa Liidu kirjandusauhinnale on nomineeritud ka Lilli Luuk

14:52

Karusoo: Ukrainast lahkujad ja Ukrainasse jääjad peavad teineteist kuulama

14:18

Kaie Mihkelson: teater teeb hinge avaramaks

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

09:49

Selgusid teatriauhindade nominendid

10:40

Muba uus direktor on Piret Rips

26.02

Arhitektuuriajaloolane: mõisad olid meie maale ränk koorem

13:23

Muba värske direktor Piret Rips: süsteemi ma lõhkuma ei lähe, aga päris samamoodi ka ei jätka

25.02

Suri kirjanik ja Tuna kauaaegne peatoimetaja Ott Raun

15:29

Pildid: Kadrioru kunstimuuseumis avati Soome üht rikkalikumat kunstikogu tutvustav näitus

27.09

Viimsis uue orkestri loonud Xandi van Dijk: ma tean, et see on kohutav ajastus

25.02

Henrik Kalmet: kontsert-etenduse "Kus oled sina?" teema on suured otsused Eestis

25.02

Arvustus. Vabariigi aastapäeva kontsert näitas tasakaalu ja tasakaalukust

23.02

Ene-Liis Semper toob Unibet Arena lavale kontsert-etenduse "Kus oled sina?"

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo