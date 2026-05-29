Viljandi linnavalitsus võttis nukuteatri sulgemise eelnõu tagasi

Viljandi linnale kuuluva nukuteatri tulevik on jätkuvalt ebaselge. Linnavolikogu pidi sel nädalal esitama eelnõu nukuteater praegusel kujul sulgeda ja leida uus eestvedaja konkursi korras. Avalikkuse ja opositsiooni survel võttis linnavalitsus eelnõu volikogu päevakorrast aga tagasi.

Püsikulusid kärpides loodab linnavalitsus taastada Viljandi investeerimisvõime.

Viljandi linn kulutab oma nukuteatri ülalpidamisele 100 000 eurot aastas, piletitulu teenitakse pisut üle 8 000 euro. Seega maksab linn igale teatrikülastusele peale 80 eurot. Linnavalitsuse plaan oli lõpetada nukuteatri tegevus 31. augustiks, uus nukuteatri tegija poole väiksema linnapoolse toetusega tulnuks leida juuli lõpuks.

"Ma arvan, et eelkõige ongi see ajaline surve. Need protsessid võtavad aega, on vaja inimestega veel rohkem rääkida," ütles Viljandi abilinnapea Anett Suits, miks ei õnnestunud nukuteatri sulgemisplaani ellu viia.

Opositsioonilise reformierakonna liige Johan-Kristjan Konovalov oli eelmise linnapeana nukuteatri ümberkorralduste algataja. Nüüd leiab ta, et linnavalitsus peaks valima, kas soovib eelarveraha kokku hoida või nukukunsti arendada. Mõlemat korraga teha pole tema hinnangul võimalik.

"Tänane plaan, kus soovitakse poole senise eelarvega minna eraturult otsima seda, kes hakkaks nukuteatrit Viljandis pidama, minu meelest ei täida kumbagi esmärk. Ma olen nõus, et tänane nukuteater ei ole täitnud meie ootusi, ütles Viljandi linnavolikogu liige, reformierakonda kuuluv Johan-Kristjan Konovalov.

Erateatri Temufi juht Peep Maasik rääkis volikogule, et Temufi on valmis konkursil osalema, et Viljandi nukuteatri tegevus üle võtta.

"Kuidas me jätkame, seda näitab tulevik, kui me võidame ja kui tingimused on täpselt teada. Siis me saame ka aru, mida linn päriselt ootab ja ssaame välja pakkuda, kuidas meie saaksime seda teha. Mina olen igasuguseks koostööks valmis, aga koostöö peab olema siis eelkõige koostööpõhine," ütles Temufi tegev- ja loovjuht Peep Maasik.