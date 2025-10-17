X!

Temufi teatris esietendub suhtedraama "Armastus ja arusaam"

Temufi teatris esietendub suhtedraama „Armastus ja arusaam”
Teatris Temufi esietendub Briti näitekirjaniku Joe Penhalli kirglik suhtedraama "Armastus ja arusaam", mille lavastas Madis Kalmet. Ligi 20 aastat tagasi kirjutatud näidendit mängitakse Eestis esimest korda.

Arstid Rachel ja Neal on elukaaslased – pidevalt tööl ja ületöötanud, sest laen vajab maksmist. Kui õhtul koju jõutakse, teineteise märkamiseks enam jaksu pole. Kuni saabub Neal'i lapsepõlvesõber Richie, kes on äsja oma naise maha jätnud ja keda vaevab alkoholi- ja narkootikumisõltuvus. Kui Richie's ärkavad soojad tunded sõbra naise Racheli vastu, pole miski enam endine.

Laval on Ester Kuntu, Ott Kartau ja Agur Seim.

Lavastaja Madis Kalmeti sõnul on "Armastus ja arusaam" tõeline suhtedraama, mis põhineb armastusel, sõprusel, truudusel ja reetmisel. "Selle tõttu ei saa seda väga võltsilt teha. Õnneks on ka näitlejad hea orgaanikaga. Nad tajuvad ja lähevad rolli väga hingestatult sisse," lausus ta.

"See lugu räägibki tegelikult sellest, mis juhtub, kui me omavahel paarisuhtes kaotame kontakti. Mis juhtub, kui me kaotame kontakti iseendaga. Ja väga palju räägib see läbipõlemisest, sellest mismoodi töö võib su niimoodi halvata, et sa kaotadki iseendaga kontakti," avas Racheli osatäitja Ester Kuntu.

"See ongi üks tohutult traagiline asi selle loo juures, et süüdi ei ole mitte keegi," lisas Neali osatäitja Ott Kartau.

Lavastust "Armastus ja arusaam" mängitakse Temufi teatrimajas Viljandis ja lavadel üle Eesti.

