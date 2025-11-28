Temufis esietendub tõestisündinud loost inspireeritud vanglakomöödia

X!

Foto: ERR
Viljandi teatris Temufi esietendub reedel prantslaslik vangikomöödia "Läbimurre't oodates", mis põhineb tõestisündinud lool.

Lavastus on inspireeritud filmist "Un triomphe", mis esilinastus Cannes'i filmifestivalil 2020. aastal.

"Ma nägin seda lugu ETV-s filmina. Teatriinimesena see teema väga kõnetab, sest räägitakse teatritegemisest, küll vanglas, aga kokkupuutepunkte on väga palju," rääkis lavastaja Peep Maasik "Aktuaalses kaameras".

Loo keskmes on näitlejakarjääriga ummikusse jooksnud Etienne, kes seab omale ootamatu väljakutse lavastada vangidega Samuel Becketti absurdi­klassikat "Godot'd oodates". Vangla näiteringis avastab Etienne, et ootamine, vabadus ja lootus on kinnipeetavate igapäevane reaalsus, mis annab neile tunde, et "Godot'd oodates" on justkui päriselt neile kirjutatud.

"Tal ei olnud kohe alguses plaani midagi sellist tegema hakata. Lõppkokkuvõttes tegi see tema vabaks kõikidest nendest misi ganes asjadest, mis teda painasid. Nii et jällegi – teater teeb vabaks," rääkis Etienne'i osatäitja Lauri Kink.

Värvika siseilmaga vangide näitetrupis löövad kaasa Helgur Rosenthal, Ivo Reinok, Karl Edgar Tammi, Mathias Leedo ja Silver Kaljula, kelle kehastatud tegelased muutuvad ajapikku üheks trupiks ja isegi ühiseks pereks.

"Käisime ka Murru vanglas Maria juures, tema rääkis mismoodi vangid käituvad. Ja tore fakt on see, et seesama sündmus, mis siin lava peal siis juhtub, on tegelikult ka Eestis toimunud. Vangid on teinud vanglas teatrit ja käinud mööda Eesti vanglaid oma etendusi esitamas," tõi Maasik välja.

Lavastus on soovituslik vanusele alates 14. eluaastast.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

