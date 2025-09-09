Galerii: Temufi avas juubelihooaja

Möödunud sügisel avatud teatrimajas avas õhtu muusik Katrina Merily Reimand elektriviiuli etteastega ning õhtut juhtis Temufi püsinäitleja Silver Kaljula. Tegev- ja loovjuht Peep Maasik tänas publikut, toetajaid ja koostööpartnereid, rõhutades, et Temufit ootab ees erakordne aasta täis uusi ja eripalgelisi lavastusi, sealhulgas ka välismaiste autorite teoseid. DJ pulti astus ka Viljandi linnapea Johan-Kristjan Konovalov.

Sügishooajal jõuavad publiku ette kaks uuslavastust. Oktoobris esietendub Joe Penhalli näidend "Armastus ja arusaam", mille lavastab Madis Kalmet. Tempokas ja teravmeelne lugu vaatleb sõprust, karjääri ja ootamatuid pöördeid, kui mängu tulevad edu, armastus ja inimlikud nõrkused. Lavastus peegeldab tänapäeva ühiskonna pingeid ja valikuid.

Novembris jõuab publiku ette Emmanuel Courcoli tõsielusündmustel põhinev näidend "Läbimurret oodates". Lugu viib vaataja vanglasse, kus kinnipeetavad hakkavad lavastama teatritükki. See on ühtaegu liigutav ja humoorikas lugu sellest, kuidas teater võib anda lootust, muuta inimesi ja pakkuda võimalust uuele algusele.

Lisaks uuslavastustele naasevad juubelihooajal lavale ka TEMUFI varasemad tööd nagu Piret Jaaksi psühholoogiline põnevik "Tumeaine" ning viimaseid kordi jõuavad lavale lavastused "Vanja" ja "Wikmani poisid".