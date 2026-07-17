Temufi toob sügisel lavale koolinoorte näidendikonkursi võidutöö

Temufi ja Pärnu kunstide kool viisid läbi 7.–12. klassi õpilastele suunatud näidendikonkursi, mille eesmärk oli leida uus ja kõnetav näidend noorelt noortele. Žürii tunnistas võitjaks 19-aastase Vanessa Scarlet Pressi poeetilise näidendi "Silt pardi pildiga".

Võidutöö jõuab lavale 2026. aasta sügisel nii Viljandis kui ka Pärnus. Lavastuse toob publiku ette teater Temufi ning selle lavastab Peep Maasik. Lava- ja kostüümikujunduse loovad Pärnu kunstide kooli õpilased ning laval astuvad üles huvikooli Temufi Stuudio noored näitlejad.

Konkursi žüriisse kuulusid Temufi juht ning lavastaja Peep Maasik, Temufi noortestuudio juhendaja Liina Roht, Pärnu kunstide kooli õpetaja ja teatrikunstnik Liina Unt ning kunstide kooli kommunikatsioonijuht Rita Proos.

Hindajatel sõnul oli valiku tegemine raske, sest tööd olid väga eriilmelised ja neist oli selgelt näha, et kirjutatud on teemadel, mis autoritele päriselt korda lähevad. Konkursi võidutöö paistis aga silma oma poeetilise keele, tugeva autorihääle ning noori puudutavate teemade poolest, mis on samal ajal ajatud ja põlvkondade ülesed.

"See näidend annab täiskasvanutele väga selge sõnumi: "Ärge proovige välja mõelda, kuidas meie mõtleme – kuulake meid. Ärge eeldage, et te teate, vaid küsige. Märgake meid." Just võidutöö julge omanäolisus ja heas mõttes dissonantsus tegid selle eriliseks," märkis žürii.

Konkursi eesmärk oli julgustada noori dramaturgiaga tegelema ning anda neile võimalus näha oma loomingut professionaalse teatriprotsessi osana. Võidutöö lavaletoomisel sünnib koostöö professionaalsete teatritegijate ja noorte loojate vahel. Noored on kaasatud lavastuse otsustus- ja tegevusprotsessi, kus neid toetavad mentorid ja valdkondlikud eksperdid.

Tunnustusena saavad kõik konkursil osalenud noored näitekirjanikud osaleda ühepäevasel kirjutamiskoolitusel, mille viib läbi Urmas Vadi. Koolituse eesmärk on innustada noori kirjutamist jätkama ning pakkuda neile võimalust õppida tunnustatud autorilt.

Teater Temufi ja Pärnu kunstide kool alustavad lavastusprotsessiga augusti lõpus ning "Silt pardi pildiga" etendused jõuavad Viljandis ja Pärnus lavale käesoleva aasta hilissügisel.