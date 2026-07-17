X!

Temufi toob sügisel lavale koolinoorte näidendikonkursi võidutöö

Teater
Teater Temufi noortestuudio näitlejad
Teater Temufi noortestuudio näitlejad Autor/allikas: Kevin Kohjus
Teater

Temufi ja Pärnu kunstide kool viisid läbi 7.–12. klassi õpilastele suunatud näidendikonkursi, mille eesmärk oli leida uus ja kõnetav näidend noorelt noortele. Žürii tunnistas võitjaks 19-aastase Vanessa Scarlet Pressi poeetilise näidendi "Silt pardi pildiga".

Võidutöö jõuab lavale 2026. aasta sügisel nii Viljandis kui ka Pärnus. Lavastuse toob publiku ette teater Temufi ning selle lavastab Peep Maasik. Lava- ja kostüümikujunduse loovad Pärnu kunstide kooli õpilased ning laval astuvad üles huvikooli Temufi Stuudio noored näitlejad.

Konkursi žüriisse kuulusid Temufi juht ning lavastaja Peep Maasik, Temufi noortestuudio juhendaja Liina Roht, Pärnu kunstide kooli õpetaja ja teatrikunstnik Liina Unt ning kunstide kooli kommunikatsioonijuht Rita Proos. 

Hindajatel sõnul oli valiku tegemine raske, sest tööd olid väga eriilmelised ja neist oli selgelt näha, et kirjutatud on teemadel, mis autoritele päriselt korda lähevad. Konkursi võidutöö paistis aga silma oma poeetilise keele, tugeva autorihääle ning noori puudutavate teemade poolest, mis on samal ajal ajatud ja põlvkondade ülesed.

"See näidend annab täiskasvanutele väga selge sõnumi: "Ärge proovige välja mõelda, kuidas meie mõtleme – kuulake meid. Ärge eeldage, et te teate, vaid küsige. Märgake meid."  Just võidutöö julge omanäolisus ja heas mõttes dissonantsus tegid selle eriliseks," märkis žürii.

Konkursi eesmärk oli julgustada noori dramaturgiaga tegelema ning anda neile võimalus näha oma loomingut professionaalse teatriprotsessi osana. Võidutöö lavaletoomisel sünnib koostöö professionaalsete teatritegijate ja noorte loojate vahel. Noored on kaasatud lavastuse otsustus- ja tegevusprotsessi, kus neid toetavad mentorid ja valdkondlikud eksperdid.

Tunnustusena saavad kõik konkursil osalenud noored näitekirjanikud osaleda ühepäevasel kirjutamiskoolitusel, mille viib läbi Urmas Vadi. Koolituse eesmärk on innustada noori kirjutamist jätkama ning pakkuda neile võimalust õppida tunnustatud autorilt.

Teater Temufi ja Pärnu kunstide kool alustavad lavastusprotsessiga augusti lõpus ning "Silt pardi pildiga" etendused jõuavad Viljandis ja Pärnus lavale käesoleva aasta hilissügisel.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

kirjandusministri juures

pärnu muusikafestival

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURISUVI

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

17.07

Galerii: Illiku laiul algas festival I Land Sound

17.07

Evelin Seppar: pärast laste sündi esiettekande tähtsus muutub

17.07

Holy Motors: välismaalased on meil varemgi soovitanud eesti keeles laulda

17.07

Islandi muusik JFDR: Reykjaviki underground-skeene on loominguline ja pöörane

17.07

Temufi toob sügisel lavale koolinoorte näidendikonkursi võidutöö

17.07

Uue muusika reede: Noep, Säm, Travis Scott, Beck

17.07

Kunstihoone otsib sügisest Lasnamäe paviljonile uut kuraator-projektijuhti

17.07

Keelesäuts. Keelekohting sinu peas

17.07

Artis toob publiku ette nelja režissööri tippteosed koos temaatilise dokumentaaliga

17.07

Genka: sain omal ajal palju pahandada, et ma 5miinusega tegelen

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

17.07

Suri dokumentalist Kristjan Svirgsden

17.07

Nolani "Odüsseiat" Eestis IMAX-formaadis näha ei saa

16.07

Galerii: sügisel jõuavad eetrisse kaheksa uut kohtumist kirjandusministriga

17.07

Sinijärve raamatusoovitused: Andrei Hvostovi teos on ägedam ja tulemuslikum kui keskmine kirjandustund

17.07

Galerii: Illiku laiul algas festival I Land Sound

15.07

Sotsiaalteadlane Juko-Mart Kõlari ahistamiskaasusest: ma kardan, et kaks aastat ei ole piisav aeg

16.07

Marcel Johannes Kits valiti Müncheni orkestri tšellorühma kontsertmeistriks

17.07

Uue muusika reede: Noep, Säm, Travis Scott, Beck

15.07

Pildid: Arun Tamm alustas uue rahvusvahelise kassahiti Eesti adaptsiooni võtetega

16.07

Pildid: ERM-is avati näitus "5miinust 10 aastat"

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo