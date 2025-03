Viljandi Nukuteatri tulevik on ebaselge

Viljandi Nukuteater tegutseb linna ruumides Lossi tänaval, kus on lavaga saal, suur jalutusruum, nukuhoidla, nukutöökoda ja proovisaal. Linn kulutab teatri ülalpidamisele 35 000 eurot aastas, koos majanduskuludega aga 100 000. Teatri piletitulu on kuni 8 000 eurot aastas. Linnavalitsus leiab nüüd, et eelarveraha säästmiseks tuleb leida kokkuhoiukohti.

"Üleüldiselt on nende ruumide ülalpidamiskulud üsna kõrged ja moodustavad suure osa kogu nukuteatri eelarvest. Ligipääsetavus ei ole kõige parem, pigem võiks isegi öelda, et kehva. Kindlasti vajavad need ruumid ka lähiajal elementaarset remonti," kommenteeris Viljandi abilinnapea Are Tints.

Nüüd kaalutakse nukuteatri kolimist linnaraamatukogu ruumidesse ning teatri kui iseseisva linnaasutuse lõpetamist ja viimist Sakala keskuse juhtimise alla. "Nukuteatri trupp saaks tegeleda puhtalt loomingulise tegevusega, sisulise tegevusega ja Sakala keskus saaks toimetada haldusliku juhtimise poolega," selgitas Tints.

Viljandi Nukuteatri töötajad praegustest ruumidest loobuda ei soovi, sest teater on võlumaailm ainult koos oma saali, lava ja imearmsa kohvikuga.

"Ma ei läheks kuhugi kultuurikeskusesse näiteks, kus on muud saginat ka, häirivad faktorid ümber, vaid ma astun sellel hetkel siia majja sisse ja muinasjutt algab. Selle jaoks ongi see maja ülioluline," sõnas nukunäitleja Romet Koser.

"Kui siin ruumides jätkata, siis Viljandi Nukuteater veel toimib, aga kui ta läheb mujale, siis ma arvan, et see lõpeb ära," lisas nukuteatri direktor Altmar Looris, kes teatrit juhtinud juba 48 aastat.

Teatri tegevuse ümberkorraldamist on kaalutud kultuurikomisjonis ja volikogu istungil, kuid enne otsuseni jõudmist tuleb linnavalitsusel selgelt sõnastada, millised on omaniku eelarvelised ja loomingulised ootused nukuteatrile.

"Mõned küsimärgid on raha õige ja peremeheliku kasutamise osas, nendele me vastuseid otsimegi. Aga mina loodan südamest, et nukuteater kui selline Viljandi linnast ei kao," sõnas Viljandi linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Liis Aedmaa.

23.–25. mail toimuva minifestivaliga tähistab Viljandi Nukuteater oma 70. sünnipäeva.