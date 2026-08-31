Viljandi nukuteatrit hakkab pidama teater Temufi

Viljandi linnavolikogu kinnitas neljapäevasel istungil eelnõu, mille järgi lõpeb 3. septembrist Viljandi nukuteatri tegevus Lossi tänaval linna hallatava Sakala keskuse struktuuris. Edaspidi hakkab linn nukuteatriteenust sisse ostma MTÜ-lt Temufi.

Sellest, et linnavalitsus soovib Viljandi nukuteatri tegevuse ümber korraldada, kirjutas ERR esimest korda märtsis. Ettepaneku peale hakkasid linlased koguma rahvaalgatuse raames allkirju, mis toetasid nukuteatri jätkamist senises vormis. Linnavalitsus arutas rahvaalgatust 29. juuni istungil ja otsustas seda mitte toetada ning nii kuulutati välja hange nukuteatri tegevus ülevõtmiseks.

Viljandi linnavalitsuse hankele nukuteatri tegevuse korraldamiseks esitas taotluse kaks organisatsiooni: MTÜ Kohver ja MTÜ Temufi. Pakkumuse esitamise etapis esitas pakkumuse Temufi, kellega jätkusid läbirääkimised. Linn plaanib lepinguni jõuda septembris ning see kehtib 2029. aasta juunini.

Abilinnapea Anett Suitsu sõnul ei soovita nukuteatrit Viljandist ära kaotada. "Muutub vaid see, kuidas teater on korraldatud ja juhitud. Praegu on Viljandi nukutater Sakala keskuse üks osa ja selle töötajad kuuluvad asutuse koosseisu. Edaspidi soovib linn leida teenusepakkuja, kes korraldab Viljandi nukuteatri teenust," ütles Suits linnavolikogu istungil.

Suitsu sõnul on muudatuse peamine esmärk leida teatrile uus ja kulueefektiivsem tegevuse jätkamise viis. Ta tõi välja, et 2026. aasta eelarves oli teatri tulusid planeeritud umbes 7400 eurot, kuid kulusid ligi 92 000 eurot. Uuele teenusepakkujale plaanib linn maksta 60 000 eurot koos käibemaksuga hooaja eest.

"Selle raha eest peab teenuse pakkuja tagama, et Viljandi nukuteater jätkab tööd ja pakub mitmekesist programmi," lausus Suits.

Abilinnapea tõi välja, et uus teenusepakkuja peab säilitama Viljandi nukuteatri nime, korraldama teatri turundust, hoidma teatri tegevust mitmekesise ja jätkusuutlikuna ning tooma teatrisse vähemalt 4000 külastajat aastas.

"Pakkuma etendusi väikelastele, koolilastele, noortele ja täiskasvanutele. Pakkuma haridusprogramme, koolivaheaja programme, osalema aktiivselt Viljandi linna sündmustel ja pakkuma avalikke etendusi, mis mahutavad vähemalt 70 inimest, hoidma tavapileti hinna 10 eurot ja pakkuma erinevaid grupi- ja sooduspileteid, tagama ka ligipääsetavuse," loetles Suits.

Eelnõu kohaselt koondatakse praeguse teatri 2,4 töökohta, mis kuuluvad Sakala keskuse koosseisu. Pärast linnavolikogu otsust koostab Viljandi linnavalitsus tegevuskava Lossi 31 ruumide edasise kasutamise kohta. Senise nukuteatri vara ja muu inventaar jäävad Sakala keskusele.

Suits lisas, et otsus nukuteatri senine tegevus ümber korraldada oli keeruline, kuid äärmiselt vajalik.

"Siinkohal tahakski väga tänada Viljandi nukuteatri endiseid ja praeguseid töötajaid, kes on andnud märkimisväärse panuse Viljandi kultuuri ellu," lausus ta.