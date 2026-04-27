Viljandi linnavalitsus soovib kohalikule nukuteatrile uue omaniku leida

Plaaniga lõpetada nukuteatri tegevus ja hüljata Lossi tänava ruumid läheb linnavalitsus maikuisele volikogu istungile. Praegu on käsil hanketingimuste koostamine.

"Nukuteatri ülalpidamine läheb linnale maksma umbes 100 000 eurot aastas, omatulu teenivad nad umbes 7000 eurot. See tähendab linnale iga külastaja kohta 80 eurot kulu," selgitas Viljandi abilinnapea Anett Suits.

Üle 30 aasta Viljandi Nukuteatrit juhtinud Altmar Looris ei mõista linnavalitsuse otsust Nukuteater kinni panna ja töötajad koondada.

"Ei aselinnapea, ega keegi pole käinud 30 aasta jooksul vaatamas etendusi, mis siin majas on tehtud, et anda hinnangut, et see teater ei kõlba, sest tema sisuline töö ei vääri seda," sõnas Looris.

Linn aitab nukuteatrit rahastada ka kaevikus, esialgu on olnud jutuks et 50 000 euroga aastas. Aga neid, kes tahaksid nukuteatri oma hõlma alla võtta, on abilinnapea sõnul Viljandis piisavalt. "Temufi, Teatrihoovi ja Ugalaga oleme olnud lihtsalt arutelus," ütles abilinnapea Suits.

Temufi teatrijuht Peep Maasik peab nukuteatri mõne teise teatri alla viimist igati põhjendatuks. Kuid vahetuma peab ka nukuteatri juht, et teater saaks areneda.

"Kui hanketingimused välja tulevad, siis loomulikult me vaatame neile otsa ja kui me suudame seda soovi või linna ootusi täita ja see on mõistlik, siis kindlasti me osaleme," lisas Maasik.

Lõppeval hooajal on Viljandi nukuteater müünud 1400 piletit, mis on aastate parim tulemus. 24 aastat nukunäitlejana töötanud Romet Koser peab võimalikuks, et ka nukuteatri praegune kollektiiv osaleb linnavalitsuse konkursil, kuigi tingimused on karmid.

"Need esialgsed plaanid, mis abilinnapea on õhku visanud, et publiku arv kasvatada näiteks 4000 külastuseni aastas, see ei ole konkurentsivõimeline jutt. Eelinfo põhjal on need tingimused üsna karmid seatud. Mis lõplikult on, seda me ei tea täna," ütles Koser.