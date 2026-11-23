"Näljamängude" kuues film keskendub noore Haymitch Abernathy osalemisele 50. Näljamängudel. Film teenis avanädalavahetusel üle maailma ligikaudu 225 miljonit dollarit, millest 120 miljonit tuli USA ja Kanada kinodest. Eestis kogus film avapäevadel 10 703 vaatamist.

Nädalavahetuse vaadatavuselt teine film oli maailmas laineid lööv dokumentaalfilm "Sa võid näha kõike", mis tõi kinodesse 2950 inimest. Kahe levinädalaga on film kogunud 10 686 vaatamist.

Tabeli kolmandalt kohalt leiab animatsiooni "Kaabuga kass". Dr. Seussi samanimeliselt lasteraamatul põhinev film kogus läinud päevadel 2155 vaatamist. Kolme nädalaga on film kogunu 13 908 külastust.

Lisaks "Näljamängudele" jõudsid uutest filmidest tabelisse ka animafilm "Kolenunnu", mis kogus 1665 vaatamist, ja koguperefilm "Barry ja mina", mida käis vaatamas 929 filmisõpra.

Ainsa Eesti filmina leiab tabelist Mihkel Raua romaanil põhineva Jaak Kilmi linateose "Musta pori näkku", mis meelitas kinno 770 inimest. Kuue nädalaga on film kogunud 35 785 külastust.