Animatsioon "Kaabuga kass" kogus avanädalavahetusel pea 5000 vaatamist

Möödunud nädalavahetuse vaadatuim film Eesti kinolevis oli animatsioon "Kaabuga kass".

Dr. Seussi samanimelisel raamatul põhinev linateost kogus avapäevadel 4979 külastust.

Nädalavahetuse vaadatavuselt teine film oli Jaak Kilmi komöödia "Musta pori näkku", mida käis vaatamas 2309 inimest. Nelja nädalaga on Mihkel Raua samanimelisel raamatul tehtud film kogunud 30 831 vaatamist.

Tabeli kolmandalt kohalt leiab komöödia "Kutse", mis kogus 1608 külastust. Kahe nädala jooksul on filmi vaatamas käinud 6161 inimest.

Seitsmendat nädalat püsivad tabeli Ove Mustingu "Seatapp" ja seiklusfilm "Metsik süda". "Seatapp" kogus läinud nädalavahetusel 851 vaatamist, "Metsik süda" ja Brad Pitt meelitasid kinno 763 inimest.

Uue tulijana jõudis tabelisse ka märulifilm "Elukas", mis kogus avapäevadel 745 vaatamist.