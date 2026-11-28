Gruusia pianist David Khrikuli ja Ameerika pianist Eric Lu esinevad veebruaris neljapäevase vahega Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia suures saalis. Mõlemad muusikud jõudsid viimasel Varssavi Chopini konkursil finaali, kus muusikaavalikkus ennustas võitu Khrikulile, kuid esikoha pälvis hoopis Lu.

"Chopini konkurss on vabalt võrreldav olümpiamängudega, sest tung sinna on suur, kava on raske ja meediatähelepanu on üüratu," selgitas pianist Johan Randvere saates "OP".

Võitja teenib küll suured plaadi- ja kontserdilepingud, kuid tee rahvusvahelistele lavadele ei sõltu alati üksnes kuldmedalist. Just seetõttu kujuneb kaotajaks jäänud soosiku karjäär teinekord sama menukaks kui võitja oma.

"Agendid ja kontserdikorraldajad vaatavad sagedasti just teisi ja kolmandaid kohti ning ülejäänud finaliste, sest alati pakub huvi, miks pianist ei võitnud ja mida teeb ta teistmoodi," tõdes Randvere.

Võitja krooni nimel peavad noored muusikud siiski taluma karmi vaimset pinget, mistõttu on värske esikohaomanik Eric Lu võtnud konkursside suhtes kriitilise hoiaku. Lu on avalikult arvanud, et muusikamaailm saaks ilma võistlusteta paremini hakkama, kuid Randvere sellise seisukohaga ei nõustu.

"Mina arvan, et konkursid peavad kindlasti alles jääma, sest iga osaleja peab tegema endaga vaimset tööd ja leppima sellega, et teed küll kõik õigesti, aga esikohta ei võida," nentis Randvere.

Esikoha saatus sõltub sageli asjaolust, et muusika on subjektiivne kunst ja lõpliku otsuse langetavad hindajad oma maitse järgi. Randvere sõnul ei ole tema enne konkurssi žürii koosseisu uurinud ega püüdnud oma mängu hindajate eelistuste järgi kohandada.

"Žüriis istuvad ikkagi inimesed ja nende otsustesse peab suhtuma terve distantsiga," selgitas ta hoiakut, mille kujundasid tema õpetajad Marje Ürissoo Tallinna Muusikakeskkoolis ja Ivari Ilja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias.

Noorte pianistide võimalusi suurvõistlustel mõjutab praegu ka muutunud rahvusvaheline olukord. Viimastel aastatel on pilti ümber kujundanud asjaolu, et Vene pianistid ei pääse enam paljudele rahvusvahelistele konkurssidele ega Eesti lavadele, ehkki varem moodustasid just Venemaa koolkonna esindajad suure osa finalistidest ja auhinnasaajatest.

Vabanenud auhinnakohad loovad nüüd uue olukorra teiste riikide interpreetidele ning Randvere hinnangul annab see Eesti pianistidele harukordse võimaluse rahvusvahelisel areenil läbi lüüa.

"Eestis nad praegu esineda ja võistelda ei saa ning see on nüüd meie kõigi võimalus ära teha," lausus ta, julgustades kodumaiseid muusikuid tippkonkurssidele pürgima.

Enne kodumaiste pianistide järgmisi suurstarte saavad muusikasõbrad aga veebruaris oma kõrvaga otsustada, kumb Chopini konkursi finalistidest – kas David Khrikuli või Eric Lu – veenab neid Tallinna laval rohkem.