Ma loodan, et ei leidu väga palju isasid, kes said isadepäeval kingituseks Urmas Vadi uue novellikogu "Armastuse hamba­jäljed". Arvestades aga seda, et Vadi on Populaarse Rahvakirjaniku nimelise väljasureva liigi üks viimaseid esindajaid, on oht päris arvestatav.

Mitte et "Armastuse hambajäljed" oleks kuidagi väheväärtuslik teos. Kindlasti on see parem kingitus, kui juba trüki­pressist alt väljununa makulatuuriks muutunud "ChatGPT käsiraamat". Aga isade suhtes see raamat just kuigi armuline ei ole, samamoodi nagu ei ole emade suhtes armuline 2023. aastal ilmunud menuk "Kuu teine pool". Mõtle vaid, kui su enda laps kingib sulle raamatu ridadega: "Paljudel on oma isaga mingi asi ajada, emadega niikuinii, aga ka isadega. Kellel pole isa üldse olnud, või siis on ta olnud kuidagi vilksamisi, või siis on selline, et parem, kui teda polekski olnud" (lk 140).

Lisaks sellele, et me elame ühiskonnas, tuleme kõik ka lapsepõlvest, ning ühiskond, eriti nõukogudeaegne Eesti, sünnitas igasuguseid veidraid lapsepõlvi. Enamasti on Vadi novellide peategelased üsna sarnased nii üksteise kui ka "Kuu teise poole" tegelastega. See ei ole küll romaani järg, ent tundub, et novellidesse on kogutud mõtted, mis "Kuu teist poolt" kirjutades pähe tulid ja enam ära ei läinud.

Isad ja pojad

Avanovelli "Potlach" lugedes ei saa ma esmalt arugi, kas tekst tuleb tuttav ette lihtsalt vadilikkuse pärast või olen seda tõepoolest varem lugenud. Tõene on siiski teine variant, sest lugu ilmus esimest korda 2023. aasta Vikerkaares. (Novellikogus võiks olla kirjas ka see, kus ja millal lugu esimest korda ilmavalgust nägi. Ehkki see on lihtsalt halva mäluga arvustaja kutseline virisemine, teistel sellist mõtet vist ei tuleks.)

"Potlachi" salapärane isa tuletab meelde Mehis Heinsaare unenäolisi vanamehi, aga lootuse kaunile muinasjutule tapab Vadi novelli lõpuks ära. Vaatamata sellele, et dementseks muutuva isa enda jaoks võib tema ümber toimuv unenäoline tunduda, on jutt siiski karm ja eluline: kuidas tulla toime reaalsusega kontakti kaotava sugulasega, on kahjuks paljudele tuttav mure. "Potlach" on kogule tugev algus ning dementsest isast rääkivaid novelle leiab raamatust veelgi, näiteks "Ohverdus" ja "Kontojääk", mis on võrreldes avatekstiga isiklikumad ja kurvemad ning sisaldavad pealtnäha üsnagi vähe ilukirjanduslikku väljamõeldist. "Hommikuvalgus" räägib aga ühest nooremast isast, kellel on samuti väga palju potentsiaali saada imelikuks kujuks oma lapse elus. Siin pole küll juttu dementsusest, kuid ka see isa on nõnda süvitsi hõivatud oma peaasjadega, et ei suuda oma peres toimuvat enam realistlikult hoomata.

Siin tulekski ära küsida see õudne küsimus: kui palju on raamatus autorit ennast? Tundub, et lugeja poelettide juurde meelitamiseks on vähemalt mingi autobiograafiline element vajalik. "Armastuse hambajäljed" ei ole küll päris autofiktsioon, aga eks raamatus tuiab ringi üsnagi palju Vadi enda biograafiliste faktidega pealtnäha klappivaid mehi. Intervjuus Vilja Kiislerile ütles Vadi: "Minu juttude vana mees meenutab minu isa ja minu isa meenutab omakorda mind."1 Novellikogu mitmekülgsus pakub aga autorile liiga otseste võrdluste tõmbamise eest kaitset, ja õnneks ei kirjuta Vadi sama lugu kümme korda ümber.

Ka "Empaatia" tegeleb peredraamaga, kuid selles peavad vägagi elus ja terved lapsevanemad tulema toime nende surnud poega leinava alkoholilembese lesega. Seegi novell on sünge ja oma realistlikkuses üsna häiriv. Ilusa keelekasutuse alla on peidetud lugu, mida võiks muidu näha mõnes Taavi Libe või Katrin Lusti saates. Ent kui sellistes telesaadetes näidatakse eluheidikuid peamiselt selleks, et panna televaatajat ennast paremini tundma, siis "Empaatia" tegelaste jaoks peitub katkematus alkoholiudus õnn ja teineteise­mõistmine. Kuidas saaks keegi väline õndsuseuimas sõltlast hukka mõista või proovida tervendada?

Need viis ongi minu meelest kogumiku kõige tugevamad tekstid. Vadi jutustab traagilisi lugusid kergelt ja humoorikalt: paatost ei ole, aga meeleliigutus tekib ikka, ning see on väga mõjuv. Mul on tunne, et need lood ei ole kirja pandud lihtsalt kirjutamise rõõmust. Näib, et autori jaoks on neis peidus väike usk, et kui need maailma just paremaks ei tee, siis halvemaks kindlasti ka mitte.

Eesti meheks olemise talumatu raskus

"Kamuflaažis" on keeruliste perekonnasuhete asemel jutuks hoopis päevakajalisem kaitsetahe või õigemini selle puudumine. Novelli tegelaste galerii meenutab "Kuu teist poolt" ning kui sealt ei leia romaani peategelast, siis vähemalt mõne tema klassivenna. Kuigi "Kamuflaaži" kergus ja üle võlli keeratus murravad vähemalt korraks raamatus valitseva sünguse, jääb see mitme teise teksti kõrval natuke pingutatuks, justkui peidaks tegelasi kattev heavy metal'i näomaaling ka autori enda tegelikke tundeid. Arvestades uudiseid sõjarindelt on Eesti reserv­ohvitseride üle ironiseerimine üsna libe tee, aga Vadi viskab õhku mõtte, et ehk käiakse kaitseliidus natuke argielu eest redutamas ja lapsepõlve uuesti läbi mängimas.

"Kamuflaaž" juhatab isaduse kõrval sisse novellikogu teise suure kandva teema või isegi tsükli: meestevahelise sõpruse, millest tuleb juttu "Viimases võimaluses", "Vigade paranduses" ja "Laviinis". Vadi meestegelased omavahel palju maailma asjadest ei räägi, ja kui räägivad, siis kas tropid kõrvas või olude sunnil muust maailmast ära lõigatuna. Vaikused ja lahkumised on kõnekamad kui sõnad. Selline eesti mehe asi. Naljakalt sümptomaatiline on, et "Laviini" sündmusi käivitavas suhtluskoolituses osalevad vaid mehed – niisugust professionaalset abi oleks tõesti kõigile novelli­kogu tegelastele vaja. Meeste­vahelist sõprust viimase aja eesti kirjandusest esimese hooga rohkem ei meenugi. Seetõttu on "Armastuse hamba­jäljed" igati teretulnud, mis normaliseerib muu hulgas ka selle, et ka mehed võivad teine­teise vastu tunda sügavaid tundeid, no homo.

Filmi mõõtu ja natuke romantiliste tekstidena eristuvad teistest "Nimed piimapakil" ja "Elu armastus". Kui novelli tunnuseks pidada puänti, siis nendes on see täitsa olemas. Romantilise kontorikomöödia lõhnaga ning sõprade suhtekolmnurgast rääkiv "Nimed piimapakil" pidi algselt olema novellikogu nimilugu, kuid kogemata tekkinud seos Kivikase romaaniga sundis Vadi pealkirja muutma.2 "Armastuse hambajäljed" aga võtabki kogumiku sisu paremini kokku ja viitab hoopis ajatumatele teemadele kui paar aastat tagasi päevakorral olnud geenitestidest kõnelev "Nimed piimapakil". Nagu pealkirigi viitab, räägib ka novell "Elu armastus" armastusest, aga raamatule vägagi ebatüüpiliselt on keskmes hoopis mehe ja naise vaheline suhe! Tegu on parajalt eepilise armastuslooga, aga kuna minategelaseks on eesti mees, ei maksa mingit romantilist lõppu mõistagi oodata.

Raamatut lõpetav "Avanev süda" ilmus algselt juba 2022. aastal ning ehk seetõttu eristub teistest enim. Tõtt-öelda valmistas isegi natuke pettumust, et pärast 200 lehekülge tundlikke teemasid astub autor pisut seletamatult algpunkti ja riukaliku novellisti kingadesse tagasi. "Avanev süda" ei ole nii siiras kui teised tekstid, samuti pole see teistega temaatiliselt seotud.

Raske, aga naljakas elu

Lisaks armastusele paistab "Armastuse hambajälgedes" ilmunud tekste siduvat ka empaatiline mehelikkus. Ehkki koormav hoolitsemine vanaldase isa eest ning sellega kaasnevad eksistentsiaalsed küsimused jäävad raamatu lõpuks kõige enam kummitama, räägib suurem osa novellidest pigem muust kui isadusest. Samas mõjuksid need teised novellid ilma isatsüklita hoopis kergemalt. Nii ei ole novellikogu mitte kontseptuaalteos isa ja laps olemisest, vaid pigem Vadi viimaste aastate valikkogu, milles korduvad samad teemad. Võib-olla ei pea siis isad, kes selle raamatu isadepäevaks said, end ikkagi väga nukralt tundma!

Urmas Vadi novellikogu võtab seega väga tänuväärselt vaatluse alla mured, millest muidu rääkida ei taheta. Üksinda elavaid vanainimesi ja nende eest ühtäkki hoolitsema sattunud kurnatud keskealisi lapsi on palju – aga kes tahaks neid lugusid avalikult jagada ja tunnistada, et ka tema kuulub ühte sellistest peredest? Lisaks lihtsate inimeste inimlikule traagikale on Vadi raamatusse peitnud ka väiksema emotsionaalse kaaluga lugusid sellest, kuidas olla mees, kui sind ei paina parasjagu suured elu ja surma probleemid. Ning vähemalt minusugusele vaatlejale tundub, et ega ühe mehe elu ka sellises lihtsamas versioonis just kerge pole. Ei ole see ka võimatu, eriti kui suhtuda läbikukkumistesse ja muudesse äpardustesse vadiliku huumoriga.

**