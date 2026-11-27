Värske album ilmus kodumaise plaadifirma Kurvad Uudised Records alt ning selle lugudes käsitleb bänd inimese muutumist ja identiteedi kujunemist.

Intrepid on viimastel aastatel tõusnud üheks rahvusvaheliselt aktiivsemaks Eesti metal-bändiks. 2016. aastal Tallinnas asutatud ansambel on esinenud Euroopas koos tuntud death metal'i kollektiividega. Bändi teine täispikk album "Juxtaposition" pälvis 2026. aasta Eesti muusikaauhindadel aasta metal-albumi tiitli.

Uue albumi esitlustuur viib Intrepidi Euroopasse, kus jagatakse lava USA death metal'i veterani Nile'i ning ansamblitega Redsphere ja Orecus. Turnee lõpeb 22. jaanuaril Tallinnas rokiklubis Tapper toimuva plaadiesitlusega.