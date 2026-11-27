Death metal'i bänd Intrepid avaldas lühialbumi "Becoming"
Death metal'i ansambel Intrepid avaldas reedel kuueloolise lühialbumi "Becoming".
Värske album ilmus kodumaise plaadifirma Kurvad Uudised Records alt ning selle lugudes käsitleb bänd inimese muutumist ja identiteedi kujunemist.
Intrepid on viimastel aastatel tõusnud üheks rahvusvaheliselt aktiivsemaks Eesti metal-bändiks. 2016. aastal Tallinnas asutatud ansambel on esinenud Euroopas koos tuntud death metal'i kollektiividega. Bändi teine täispikk album "Juxtaposition" pälvis 2026. aasta Eesti muusikaauhindadel aasta metal-albumi tiitli.
Uue albumi esitlustuur viib Intrepidi Euroopasse, kus jagatakse lava USA death metal'i veterani Nile'i ning ansamblitega Redsphere ja Orecus. Turnee lõpeb 22. jaanuaril Tallinnas rokiklubis Tapper toimuva plaadiesitlusega.
Toimetaja: Karmen Rebane