Aadressil Vana-Posti 8 asuva Sõpruse kinohoone haldusjuht Alis Möll ütles ERR-i kultuuriportaalile, et ei haldajate ega omanike soov ei ole väärtuslike südalinna ruumide tühjana hoidmine. Lisaks ootavad haldajad ka linnapoolset panust hoone tulevikku.

Vana-Posti 8 kuulub Prospicio Invest OÜ-le, mille omanikud on Tatjana Birjukova ning Pavel Solomatin. Maja haldab varahaldusfirma Zenith Family Office'i alla kuuluv Zenith Property Management, millest pool kuulub Alis Möllile, kes tegutsebki kinohoone haldusjuhina ja kommenteeris kultuuriportaalile maja tulevikku.

Mölli sõnul on omanike jaoks Hollywoodi peatükk lõppenud ja majale otsitakse pikaajalist, uut ja väärikat kasutust. Täpsemalt nad üürisuhte lõppemist ei kommenteerinud.

"Sõpruse kinomaja on üks Tallinna südalinna ajaloolisi hooneid, millel on eriline koht linna kultuuriloos ja väga paljude tallinlaste isiklikes mälestustes. Igal põlvkonnal on selle majaga oma suhe ja oma lugu. 1955. aastal kinona avatud hoone on läbi aastakümnete olnud erinevate kultuuri- ja meelelahutuselu perioodide tunnistajaks."

"Ka Hollywoodi ööklubi oli kindlasti üks oluline peatükk nii selle maja kui ka Tallinna ööelu ajaloos. Meil ei ole põhjust seda perioodi kuidagi alavääristada – Hollywoodil oli oma aeg ja tähendus ning kindlasti jääb see paljudele meelde. Nüüd on see peatükk lõppenud ja meie ülesanne on vaadata edasi ning leida majale uus, väärikas ja pikaajaline kasutus," selgitas Möll.

Samas majas klubi Hollywoodi juhtinud Rauno Otsepp ütles ERR-ile, et maja ruumide üürihind ei klapi sellega, mida äri omanik maksta saaks.

Juunikuus Hollywoodiga lõpetatud leping tähendab seda, et kohe on ruumid seisnud kasutuseta viis kuud. Omanikud ei ole saanud ka seda üüri, mida pakkunuks neile klubi Hollywood, ja avalikkusel on südalinnas üks meelelahutusasutus vähem.

Möll lisas omalt poolt, et omanike soov ei ole olnud ega ole ka praegu hoida väärtuslikke ruume tühjana. "Mõistame hästi, et olukord, kus üks suur meelelahutuskoht on südalinnast kadunud ja ruumid seisavad kasutuseta, ei ole hea ühelegi osapoolele. Samas ei ole nii ajaloolise ja erilise hoone tulevikku puudutavad otsused pelgalt küsimus sellest, kuidas ruumid võimalikult kiiresti uuesti välja üürida. Oluline on leida lahendus, mis oleks majanduslikult jätkusuutlik, arvestaks hoone eripäraga ning aitaks kaasa sellele, et maja oleks ka tulevikus elav ja inimestele avatud koht Tallinna südames," lisas ta.

Omanikud otsivad aktiivselt võimalusi hoone edasiseks kasutamiseks ning soovivad, et Sõpruse majas jätkuks ka tulevikus mitmekülgne kultuuri- ja sündmuselu. "Praeguseks on käimas arutelud nii potentsiaalsete üürnike kui ka võimalike ostjatega. Ootame koostööks rentnikke ja partnereid, kellel on huvi ning visioon ajalooliste ruumide sisukaks kasutamiseks," sõnas Möll.

"Näeme majas potentsiaali nii kultuuri- ja meelelahutusüritusteks, sealhulgas kontsertideks, festivalideks ja lavastusteks, kui ka galadeks, konverentsideks, ettevõtete üritusteks ning koolitusteks. Samuti sobivad need ruumid performance-kunstiks ja muudeks erilahendusteks. Oleme avatud ka pikaajalisele üürisuhtele sobiva rentnikuga ning ootame kõiki häid ideid ja ettepanekuid maja tuleviku kujundamiseks."

Möll peab maja tulevikus oluliseks ka Tallinna linna rolli. "Sõpruse maja ei ole pelgalt kinnisvaraobjekt, vaid osa linna kultuurilisest ja ajaloolisest pärandist. Seetõttu näeme linna olulise partneri ja huvitatud osapoolena, kellega koostöös võiks leida hoonele parima võimaliku tulevikulahenduse. Usume, et omanike, linna ja võimalike koostööpartnerite ühine huvi on hoida see paik elava ja avatud osana Tallinna südalinnast," sõnas Möll.

"Mis puudutab hoone seisukorda ja tulevasi investeeringuid, siis on oluline vaadata Sõpruse maja tervikuna ning käsitleda selle arendamist pikaajalise vastutusena. Tegemist on ajaloolise hoonega, mille korrashoid ja kaasajastamine eeldavad läbimõeldud investeeringuid ning selget visiooni."

ERR-i küsimustele, milline on maja seisukord täna, millal seda seisukorda viimati hinnati ning millises mahus või millise summade eest kinohoone hetkel renoveerimist vajaks, Möll ei vastanud. Ka Otsepp möönis intervjuus kultuuriportaalile, et tegevustega, mida kommertsomandis majas on võimalik teha, on hoone pikaajaline korrashoid keeruline.

"Omanike huvi on, et maja säiliks ja areneks, mitte ei jääks ajale jalgu. Ka kino Sõpruse kogukonnatoa rajamine on üks tore näide sellest, kuidas hoones tegutsevad osapooled soovivad luua inimestele uusi võimalusi ja tuua majja rohkem elu. Ma usun, et Sõpruse maja potentsiaal on palju suurem kui üks konkreetne kasutusotstarve või ühe ajastu meelelahutuskoht. Meie soov on leida sellele järgmine peatükk, mis oleks sama väärikas ja kõnetaks ka uusi põlvkondi," lisas Möll.