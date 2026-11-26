Kui kirjutasin artikli küberneetika isa, teedrajava mõtleja Norbert Wieneri 100. sünniaastapäevaks (1994), panin sellele lennuka kujundliku pealkirja "Mees, kes päästis džinni pudelist".1

Nüüd, aastakümneid hiljem, on see pealkiri omandanud juba täiesti uue tähenduse ja tundub veelgi õigustatum; seoses tehisaru-buumiga tunduvad Wieneri filosoofilised mõtted, ennustused ja hoiatused koguni veel kaalukamad.

Tsiteerisin oma kirjutises Bertrand Russelli kuulsaid sõnu: "Kaasaegses maailmas asuvad targad laboratooriumides ja lollid võimu juures. Targad on orjad nagu džinn "1001 öös". Inimkond on lollide juhtimisel ja tarkade orjade leidlikkust kasutades kollektiivselt hõivatud suure ürituse, iseenda hävitamise ettevalmistamisest."

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Norbert Wiener (26. november 1894 – 18. märts 1964) oli imelaps, kes juba 18-aastaselt pälvis filosoofiadoktori kraadi. Õppinud Bertrand Russelli käe all matemaatilist loogikat ja filosoofiat, avaldas ta Massachussetsi Tehnoloogiainstituudi teadlasena teose "Küberneetika ehk Juhtimine ja side loomas ja masinas" (eesti keeles 1961), mille ilmumisaastat 1948 peetakse küberneetika kui omaette teadusharu alguseks.

Wieneri filosoofilised vaated on üsna lähedased eksistentsialismile. Nagu eksistentsialistid võtsid luubi alla nüüdismaailmas süveneva võõrandumise ja individuaalsuse kaotsimineku, nii ka Wiener näitab, et tehnoloogia ja bürokraatia, massikultuur ja turumajandus võivad moodsas ühiskonnas kergesti muuta inimesed tehnokraatliku masinavärgi hingetuteks mutrikesteks. "Tehnilistele tarkustele" eelistab ta tihtilugu hoopis "eetilist tarkust".2

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Kui räägitakse Loomingu Raamatukogu kultusteostest, siis üheks selliseks oli kahtlemata Wieneri "Küberneetika ja ühiskond" (tõlkinud Boris Kabur, LR 1969, nr 45-47). Selle teose tegelik põhipealkiri "Inimolendite inimlik kasutamine" väljendab Wieneri põhipaatost. Raamatu avas Gustav Naani tihe, vaimukas ja särav essee "Norbert Wiener ja ajastu mõttelaad" (siis polnud meie sõnaosav akadeemik veel tardunud kurikuulsa ennastimetleva "tiigri seljas ratsutaja" jäika poosi).

Teiseks Wieneri olulisi filosoofilisi arutlusi sisaldavaks teoseks on "God & Golem" (1964), mis pealkirjaga "Aktsiaselts "Jumal ja Golem"" on samuti ilmunud eesti keeles, järjeloona aastal 1969 ajakirjas Eesti Loodus.3

Siingi hoiatab Wiener utoopilisi unistajaid: "Ei, tulevik annab väga vähe lootusi nendele, kes ootavad, et meie uued mehaanilised orjad pakuvad maailma, kus võime mõtlemisest puhata. Nad võivad meid aidata, kuid abi hinnaks on ülimalt kõrged nõudmised meie aususele ja mõistusele. Tuleviku maailmas ootab meid veel tugevam võitlus meie mõistuse piiratuse vastu, mitte aga mugav võrkkiik, milles võime lamada ja lasta ennast robotorjadel teenida."4

Küberneetikast viib otsetee arvutite ja interneti kaudu tehisintellektini ning meie tänastes debattides tehisaru saavutuste ja ohtude üle võiks ettenägelik Norbert Wiener olla üks kõige usaldusväärsemaid abimehi.

Lisa. Katkend Gustav Naani esseest "Norbert Wiener ja ajastu mõttelaad"

X riigis saab masinakummardaja ülitarga arvuti ja ülesande raalida sellega tuumasõja optimaalne strateegia Y riigi vastu. Ülesanne on selge: võit. Selge on ka see, mis on võit: vaenlase kaotused peavad olema tunduvalt suuremad kui meie omad. Masin saab programmi ja hakkab tööle. Varsti väljub temast strateegia, mis suure tõenäosusega kindlustab hiilgava võidu: vaenlase kaotused on tervelt kaks korda suuremad. Masin ei eksi, tulemused on täiesti usaldatavad.

Hea on, kui tuntakse huvi ka selle vastu, missugused need kaotused siis on. Masin vastab täpselt ja külmavereliselt ka sellele küsimusele: vaenlase kaotused on 210 % elanikkonnast, meie omad ainult 105 % ! Masin ei valeta ja ei tee nalja. Tema vastus on alati selline, et "kui..., siis..." Selle "kui" peate teie formuleerima. Kui te tahate võidule viivat strateegiat, peate teadma, mida tähendab "võit" (tuumasõjas!).5

Norbert Wieneri mõtteid teosest "Küberneetika ja ühiskond"

...mida tõenäosem on teade, seda vähem informatsiooni ta annab. Näiteks stampväljendid harivad inimest vähem kui head luuletused (lk 25)

Loodus avaldab vastupanu oma salakirja dešifreerimisele, kuid tal ei jätku teravmeelsust uute, dešifreerimatute meetodite leiutamiseks, et segada meie kommunikatsiooni välismaailmaga (lk 36)

Teadlane kaldub niisiis oma vastast ausaks vaenlaseks pidama. Niisugust suhtumist on tal vaja edukaks teaduslikuks tööks, aga see võib teda muuta ka mängukanniks südametunnistuseta sõjaväelaste ja poliitikategelaste käes (lk 36)

Näiteks võib täiesti võimalik olla, et elu on universumis haruldane nähtus, mis piirdub võib-olla Päikesesüsteemiga või isegi ainult Maaga – kui me peame silmas elu tasemel, mis on võrreldav meile põhimõtteliselt huvi pakkuva tasemega (lk 39)

Me oleme oma tehnika-alaste edusammude orjad... (lk 44)

Me oleme oma keskkonda muutnud nii põhjalikult, et peame nüüd muutma iseennast, et selles uues keskkonnas ellu jääda. (---) Progress ei anna üksnes uusi võimalusi, vaid toob kaasa ka uusi kitsendusi (lk 44)

...nende härraste seas, kes on võtnud oma ülesandeks olla meie juhtijad ja kes määravad kaasaja teaduse suunda, on paljud nagu nõiaõpilased, kes lausumisest võlutuna kutsuvad välja vaime, mille talitsemiseks nad on täiesti võimetud (lk 110)

Niisiis on uus tööstusrevolutsioon kahe teraga mõõk. See võib inimkonnale õnnistuseks olla, aga ainult sel juhul, kui inimkond püsib nii kaua elus, et jõuda ajastusse, milles see õnnistus võimalik on (lk 136)

Ja häda meile, kui me anname masinale otsustada oma probleeme, ilma et me oleksime enne uurinud tema tegevuse printsiipe ja ilma et me kindlalt teaksime, et masina tegevust juhivad meile vastuvõetavad printsiibid! (lk 154)

Usk, mille me käsu peale omaks võtame, pole usk ja ühiskond, mis ennast niisugusest väärusust sõltuvaks teeb, peab lõppude lõpuks vabalt areneva teaduse puudusel halvatult kokku varisema (raamatu lõpulause lk 159)

1 Aivar Kull, "Mees, kes päästis džinni pudelist. Norbert Wiener 100" – Postimees 28. november 1994 ja raamatus "Kull ja kiri", Ilmamaa, Tartu 2015, lk 59-63

2 Wiener, "Küberneetika ja ühiskond", lk 152-15

3 Norbert Wiener, "Aktsiaselts "Jumal ja Golem"", inglise keelest tõlkinud Ain Raitviir – Eesti Loodus 1969, nr 2, lk 117-122; nr 3, lk 178-182; nr 4, lk 245-249; nr 5, lk 306-310. Ajakiri on loetav digitaalarhiivis DIGAR. Ain Raitviir (1938-2006) on meie ulmehuvilistele tuntud kuulsa antoloogia "Lilled Algernonile. Anglo-ameerika kirjanike ulmelugusid" (1976) koostajana.

4 Eesti Loodus 1969, nr 4, lk 249

5 Otsekui ette nähes tänapäeva Venemaa võimurite katkematuid hüsteerilisi tuumaähvardusi, kirjutab Wiener: "Praegu pole olemas aatomisõja eksperte. Pole mehi, kel oleks mingeid kogemusi konfliktis, kus mõlemal on aatomirelvad ja nad kasutavad neid. Linnade hävitamine aatomisõjas, inimeste demoraliseerumine, nälg ja haigused ning ettenägemata õnnetused (mis võivad vabalt olla suuremad kui plahvatuste ja radioaktiivse sadestuse põhjustatud surmajuhtumid) on teada ainult oletuslikult. Seepärast ümbritsevad ennast patriotismi rüüga need, kes oletavad sekundaarsete kahjustuste väiksemat hulka ja rahvaste ellujäämise suuremaid võimalusi uut tüüpi katastroofis." (Eesti Loodus 1969, nr 4, lk 247).