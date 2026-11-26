26-aastane Odetari, kodanikunimega Taha Othman Ahmad, nimetab oma muusikastiili "Odecore'iks" ja kirjeldab seda kui "lõpubossimuusikat". Tema loomingus põimuvad digitaalsed glitch-efektid, trap-rütmid ja bass. Tema värskeim album "Phazon Varia" ilmus septembri lõpus.

Muusikat hakkas Odetari tegema 13-aastaselt. Suurem läbimurre tuli 2023. aastal, kui tema iseseisvalt välja antud singel "Good Loyal Thots" kogus populaarsust Tiktokis.

Samal aastal sõlmis ta plaadifirmaga Artist Partner Group lepingu, et ühiselt mitu albumit välja anda. Tänaseks on Odetari käinud Billboardi tantsumuusika edetabeli esikümnes kuue looga.

Kokku on Odetari avaldanud kaks albumit, ühe mixtape'i ja kaks lühialbumit.