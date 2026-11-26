XXXIV Viljandi pärimusmuusika festival avalikustas esimesed kuus esinejat, kelle seas on nii Eesti kui ka Soome, Šoti ja Läti artiste.

2027. aasta festivali teema on "Kolm-neli!", mis keskendub lootusrikkale algusele ja inspireeriva eeskuju rollile pärimuse hoidmisel.

"Festivalile esinejate leidmine on väga põnev ja inspireeriv protsess, kuid ka töömahukas ning sageli ootamatustest tulvil. Mõni, keda ammuilma jahitud ja eelkokkulepe tehtud, ei saa äkitselt tulla. Samas kerkib esile keegi uus ja võluv, kellest varem kuulnudki pole," ütles Ando Kiviberg.

Esimeste esinejate seas on põhjanaabrite ansambel Tsuumi Sound System, kelle looming ühendab põhjamaise pärimusmuusika tänapäevaste rütmide ja arranžeeringutega. Üle 20 aasta tegutsenud koosseis on esinenud rohkem kui 20 riigis ning nende kontserte iseloomustab energia ja vaheldusrikas muusikaline kulg.

Eesti esinejate seas on Mandotrio, Pljaaska Trio ja Rüüt. Viimane tähistab festivalil oma 15. tegutsemisaastat ning toob lavale juubelikava. Ühes liikmetega on laval ka

külalismuusikud, kes on ansambli teekonda läbi aastate mõjutanud.

Šotimaalt sõidab Viljandisse trio Talisk, mille moodustavad kontsertiina, viiul ja kitarr. Lõunanaabreid esindab kuueliikmeline etnopopi ansambel Tautumeitas.