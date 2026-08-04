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Järgmise Viljandi pärimusmuusika festivali teema on "Kolm-neli!"

Muusika
Puuluup
Puuluup Autor/allikas: Martin Kosseson
Muusika

2027. aasta Viljandi pärimusmuusika festivali teema on "Kolm-neli!", mis pühitseb koosmängu. Lisaks kuulutas festival välja konkursid põhi-, õpitubade kui ka autorilaulu programmi täitmiseks.

34. korda toimuva festivali teemaks valitud "Kolm-neli!" viitab muusikute omavahelisele märguandele loo alustamiseks, kuid Viljandi pärimusmuusika festivali kogukonnas on sellest kujunenud ka omamoodi salasõna.

"Kui moosekant lavalt või andunud fänn lava eest hõikab "Kolm-neli!", on publikul kombeks üksmeelselt vastu hüüda: "Hea bänd!"," selgitas festivali pealik Ando Kiviberg.

Ideevooru kaudu soovib festival sisustada suure osa järgmise aasta programmist, mis keskendub lootusrikkale algusele ja inspireeriva eeskuju rollile pärimuse
elushoidmisel.

Põhiprogrammi ootavad korraldajad Eesti muusikute demosid, kavade ideid ja produktsioonimõtteid, sealhulgas festivali avamise ning rongkäigu ideid. Esimest korda kogub festival avaliku ideevooru kaudu ettepanekuid ka õpitubade programmi. Samuti saavad autorilaulikud esitada oma kontsertide ja kavade ideid Jaak Johansoni mälestusele pühendatud autorilaulu programmi.

Saabunud ettepanekuid hindab festivali programmimeeskond, lähtudes nende seotusest festivali teemaga, panusest pärimusmuusikasse ning kavade ainulaadsusest.

XXXIV Viljandi pärimusmuusika festival toimub 22.–25. juulini 2027. Ideid järgmise festivali programmi saab esitada kuni 11. septembrini festivali kodulehel.

Toimetaja: Karmen Rebane

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