Kuus aastat tagasi, kui Eia Uus oli just emaks saanud, hakkas ta juurdlema selle üle, miks on nii tavaline, et isad on pikalt lastest eemal, aga tunduks imelik, kui nii käituks ema. See viis ta mõtted eesti kirjanduse kuulsaima ränduri Toomas Nipernaadini ja sealt edasi: mis oleks, kui Nipernaadi tegutseks täna ja oleks naine?

"Mees jätab naise (pere?), et suvi läbi ringi laaberdada, südameid murda, hävitada inimeste vara ja eneseväärikust ... ning ta on Eesti kirjanduse ja filmi suurkuju. Kui naine läheks seadusliku abikaasa juurest mitmeks kuuks nipernaaditama, jutustaks võõrastele meestele magusaid armusõnu, jagaks lubadusi, valetaks maad ja ilmad kokku, magaks suvaliste inimeste kodudes, kas seda tegelast niiviisi palavalt armastataks ja ülistataks?" küsib Uus.

Gailiti romaan ilmus tervikuna esmakordselt 1928. aastal, "Toomas Nipernaadi" novell aga täpselt sajand tagasi, 1926. aastal ajakirjas Looming. Sada aastat hiljem rändab Eia Uusi romaanis mööda Eestimaad ringi lugudejutustaja Tessa. Saaremaalt Nurmeniidu talust pärit karismaatiline naine sukeldub linnasuve melusse, ärgitab inimesi tegudele ja jätab maha ka mõne murtud südame.

"Nurmeniidu Tessa" on kirjastuse Hea Lugu uue raamatusarja "Naise lugu" viies raamat ja teine raamat eesti autorilt. Varem on ilmunud Betti Alveri "Tuulearmuke". Sari keskendub naistele ja nende lugudele, mis viivad peategelase pöördepunktini – ja seeläbi uue loo juurde tema elus.