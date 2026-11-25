Kui saatus lubaks legendaarsel telesaatejuhil Urmas Otil teha saate iseendast, siis keda ta sinna kutsuks? Millest nad räägiksid? Millised inimesed saaksid pajatada oma loo sellest salapärasest, karismaatilisest, targast, ülbest ja õrnast mehest, kes ei peljanud nimetada end staariks?

Vahur Kersna intervjuukogumikust inspireeritud lavastus keskendub mehele, kellest sai oma ajastu sümbol. See on lugu erakordsest edust ja tähelepanust, kuid ka üksindusest ning sellest, mis jääb inimesest alles siis, kui prožektorid on kustunud.

"Minu lapse-ja nooruspõlves oli Urmas Ott kogu aeg olemas. Temast räägiti, tema saateid vaadati, neid kommenteeriti, nende üle arutati. Kindlasti oli ta Nähtus, suure algustähega. Staar, absoluutselt. Aga see võis olla umbes kümmekond aastat tagasi, ma sattusin mingil põhjusel vaatama tema omaaegset intervjuud Nikita Mihhalkoviga," rääkis lavastaja Tanel Jonas.

"Ma vaatasin seda intervjuud nagu naelutatult, sest mind paelus väga tema keskendumine, tema ülipõhjalikud ja süvitsiminevad küsimused, tema tohutu tahe jõuda asjade tuumani. Ja loomulikult tema karisma ja laitmatu stiil. Ja sellest ajast hakkas mõte temast lavastus luua, vaikselt idanema. Tema lugu on väga suur lugu, põnev ja mitmekihiline nagu suurte isiksute puhul ikka," lisas ta.

Etendused toimuvad Vanemuise suure maja teatrisaalis. 2027. aasta suvel mängitakse lavastust 11 korda.

Näidendi autor on Eero Epner, lavastaja Tanel Jonas, kunstnik Iir Hermeliin, videokunstnik Ove Musting, muusikaline kujundaja Ardo-Ran Varres, liikumisjuht Rauno Zubko ja valguskunstnik Mari-Riin Paavo.

Lavastuses mängivad Andres Mähar, Veiko Porkanen, Margus Jaanovits, Mirtel Pohla, Märt Avandi, Kristin Prits, Kaarel Pogga, Piret Laurimaa, E-Stuudio lauljad jt.