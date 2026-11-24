Raplast pärit klaasikunstnik Kairi Orgusaar ja helilooja Pärt Uusberg soovisid koostööd teha juba ammu, läks aga nii, et Uusbergi 14 minutit kestev heliteos "Vaikuse maastikud" sai valmis enne kui Orgusaare klaasskulptuurid.

"Mõneti ma arvan, et see on isegi hea, et läks niipidi, et teos sündis nagu kõigepealt ja siis oli see juba Kairil kõrvus. Ta sai kuulata salvestust ja oma neid mõtteid edasi mõlgutada. Me saime siin ikka kahekesi kokku ja natuke mõtisklesime niimoodi, jalutasime siin ruumis, kuna see teos on ka ruumiline," ütles Uusberg.

Orgusaar lõi oma tasapinnalised ööliblikad iidses klaasisulatustehnikas pâte de verre, kus klaasivorm täidetakse peenestatud klaasipuru ja sideaine pastaga.

"Ma tegin mudeli, võtsin kipsi mudeli pealt ja siis täitsin kipsi klaasiga. Ja siis muudkui põletasin ja põletasin neid," kirjeldas Orgusaar.

Uusbergi teos "Vaikuse maastikud" kanti näituse avamisel ette vokaalkvarteti ja solisti esituses, keda saatsid keelpillitrio, flüügelhorn ja marimbafon.

"Täna kanname siis ette selle teose ka elusas ettekandes, aga näitusele jääb ta siis salvestusena, aga samuti nii, et igas nurgas on üks kõlar. Nii et see ruumilisus teataval määral kõlab vastu ka salvestuselt," lisas Uusberg.

Näitus Raplamaa kaasaegse kunsti keskuses jääb avatuks 20. detsembrini.