Lavastus viib vaataja rännakule läbi eestlaste aja- ja muinaslugude, tuues lavale F. R. Kreutzwaldi kogumikus "Eesti rahva ennemuistsed jutud" ilmunud lood "Helde puuraiuja", "Tuhka-Triinu", "Maa-alused" ja "Kullaketrajad".

Rahvajutud jõuavad publiku ette pärimusmuusika tänapäevaste tõlgenduste ja visuaalteatri väljendusvahendite kaudu.

"Kui tekkis idee teha Kreutzwaldi lugude põhjal lavastus noorele vaatajale, teadsin, et tahan laval pärimusmuusikale muinasjuttudega võrdse osa anda. Nii põimuvad siin sõnaline ja muusikaline rahvapärimus üheks tervikuks visuaalteatrikeelega," rääkis lavastaja ja lugude dramatiseerija Karl Sakrits.

"Pärimusmuusikas on uue ja vana kokku segamist meie maal juba pikalt tehtud – Vägilased, Metsatöll, Zetod, Paabel, Trad.Attack!, Duo Ruut ja paljud teised. Tahtsin sarnast uuenduslikku pärimuse tunnetust ka teatrilavale tuua. Muinasjuttude ja muusika sidumiseks valisin raamistikuks Eesti ajaloo, mis on täis nii ilusaid, kurbi kui imelisi hetki," lausus ta.

Lavastuse helilooja ja muusikaline kujundaja on Vivi Sakrits, pärimusmuusika konsultant Tanel Sakrits. Kunstnik Kalju-Karl Kivi, koreograaf Roosmarii Sarapuu, valguskunstnik Targo Miilimaa, juhendaja Mirko Rajas.

Mängivad Eliis-Maria Koit, Johanna Vaiksoo, Joosep Uus, Laura Nõlvak, Mart Müürisepp, Taavi Tõnisson.