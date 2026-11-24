"Helsingi triloogia" on üks tänapäevase soome kirjanduse võtmetekste, kõik triloogia kolm osa on kandideerinud Finlandia kirjandusauhinnale, kolmas osa pälvis ka selle auhinna. 2024. aastal valiti kolmas osa Helsingin Sanomate ekspertküsitluses käesoleva aastatuhande tähtsaimaks Soome raamatuks. Saisio triloogia on ainsa elusoleva Soome autori teosena ilmunud raamatusarjas Penguin Modern Classics.

Pirkko Saisio "Helsingi triloogia" viib lugeja sõjajärgsest tööliskodust teatri, kirjanduse ja naistevahelise armastuse maailma. Lapsepõlve ootused põrkuvad nooruse mässuga, poliitilised ideaalid isiklike ihadega. Muutuva Helsingi taustal avaneb intiimne ja poeetiline lugu kasvamisest, kaotustest ning julgusest leida oma hääl. Kolm romaani, üks elu – ja igatsus kuuluda kuhugi, jäädes iseendaks.

Eesti keeles on varem ilmunud Saisio romaanid "Kaini tütar" (SA Kultuurileht, 2018), "Passioon" (Varrak, 2024) ja "Suliko" (Postimees Kirjastus, 2026).