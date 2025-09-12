Honkasalo: filmis "Orenda" on inimtunded, millest ei saa sõnadega rääkida

"Orenda" keskmes on kaks naist – kirikus pettunud endine preester ja leseks jäänud ooperitäht, kes kohtuvad abstraktsel üksikul saarel. Filmi peamiseks võttekohaks oli Osmussaar. Eestis mitmeid filme teinud Pirjo Honkasalo ütles, et Eesti loodus ja teatud distants Soomega andis loole palju juurde.

"See on Eesti põhjapoolseim saar, kus on ka majakas. Majakas oli ka käsikirjas, vaatasin siis neid, aga nende juurde oli väga raske pääseda, selle juurde oli veidi lihtsam. Meil oli vaja sellist saart ja ka loodust sellesse filmi," selgitas Honkasalo.

Filmi pealkiri "Orenda" tuleb siuu-indiaanlaste keelest ja tähendab jõudu, mis annab elu ja hoiab seda ning ka lõpetab. Käsikirja autor, kirjanik Pirkko Saisio ütleb, et sama mõistet kohtab kõigis suuremates usundites. Usutaganejast preestrinna rolli kirjutas ta endale.

"Kui kirjutasin selle endale, siis ka tean, millest on jutt, mida see tegelane mõtleb. Kui hästi ma näitlen, on teine asi, selle üle otsustagu teised, kuid ma tean, mis selle tegelase peas toimub, mis teda segadusse ajab ja nii edasi," sõnas Saisio.

Honkasalo sõnul ühendab filmi peategelasi ühine süütunne ja ka sellest väljapääsu otsimise soov. Lugu ise paelus teda aga pigem nimetamatul põhjusel.

"Siin on ka teatud tasand, mis ei ole päris realistlik ja käsitleb rohkem neid inimese tundeid või olemasolemise viisi, millest ei saagi sõnadega rääkida

aga filmi kaudu saab," lisas režissöör.