Eesti keeles ilmus Soome näitleja ja lavastaja Pirkko Saisio romaan "Suliko"

Postimehe Kirjastuses ilmus tunnustatud soome näitleja, lavastaja ja kirjaniku Pirkko Saisio romaan "Suliko", mille on eesti keelde tõlkinud Piret Pääsuke.

Pirkko Saisio poeetiline romaan asetab lugeja Jossif Stalini eluõhtusse, kus ärevat vanameest painavad segased ja meelevaldsed unenäod. Lugu sirutub müütide maailma, küsides, millises olukorras viib inimlik valik algsele eetosele ja eesmärgile vastupidise tulemuseni. Saisio proosa on ühtaegu nugaterav ja meeleline, detailirohked miljööd mõjuvad vahetult ning tõmbavad lugeja sündmuste keskele pealtnägijana – hämar valgus, ukse taga kostvad sammud, lugemata dokumentide kuhjuvad virnad, lipitsevad alamad ja düsfunktsionaalne perekond loovad pineva õhustiku.

"Suliko" pälvis 2025. aastal Runebergi auhinna. Žürii nimetas romaani meistriteoseks, tuues välja, et hoolimata oma ajaloolisest kontekstist räägib see ka meist endist ja ajast, milles elame, ning Saisio tabab kirkalt ja mõjusalt nii inimhinge äärmuslikku kurjust kui ka haavatavust.

Tänavu on romaan nomineeritud Põhjamaade Nõukogu kirjandusauhinnale ning tõlked ilmuvad peagi ka Taanis ja Poolas. Sügisel jõuab "Suliko" Helsingi Q-teatri lavale.

Varem on eesti keeles ilmunud Saisio romaanid "Kaini tütar" (SA Kultuurileht, 2018) ja "Passioon" (Varrak, 2024). Mullu astus ta näitlejana üles ka Eesti kaastootmisel valminud linateoses "Orenda".