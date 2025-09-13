X!

Galerii: Tallinnas esilinastus Eesti-Soome koostööfilm "Orenda"

Tallinnas esilinastus Eesti-Soome koostööfilm
12. septembril esilinastus Apollo Kino Plazas Pirjo Honkasalo värske mängufilm "Orenda", mille peaosades astuvad üles Pirkko Saisio ja Alma Pöysti. Suur osa filmist on üles võetud Eestis ning ka meeskond kuulus paljuski eestlastest.

"Režissöör Pirjo Honkasalo on üks rahvusvaheliselt tuntumaid Soome filmitegijaid.  Eestlastele on ta tuttav eelkõige oma dokumentaalfilmide kaudu, millest osad ka Eestiga seotud on olnud. Pirjo viimane projekt, mängufilmi "Orenda", jõudis meieni läbi Soome kolleegide, olles loogiline jätk meie senisele koostööle," ütles filmi produtsent Pille Rünk.

Loo keskmes on luteri preester Natalia, kes kirikus pettununa on ümbritseva maailma eest kaugele saarele põgenenud. Tema ainsaks kaaslaseks on orvuks jäänud noor poiss, kes elab oma maagilises maailmas. Läbi poisi silmade avaneb maailm Nataliale ühe kõiksusena, võimsana, laetuna. "Orenda" tähendab nähtamatut jõudu, elu väge, mis peitub kõiges elavas ja elutus: inimestes, tuules ja kivides, lindudes ja loomades. "Orenda" on Eestis filmitud, Eesti näitlejatest teevad kaasa Tambet Tuisk ja Juhan Ulfsak. 

Eestlaste panus filmi valmimisse on suur. "Loomingulise meeskonnas on filmi peakunstnik Tiiu-Ann Pello, kostüümikunstnik Jaanus Vahtra, grimmikunstnik Kaire Hendrikson, valgusmeister Taivo Tenso ja paljud teised. Muuhulgas näeb filmis kodumaist barokkorkestrit Corelli. Suur osa filmist võeti üles mitmel poolt Eestis ja üks peamisi võttekohti oli Osmussaar, mille maagiline ilu väga tihti kinolinale ei jõua," selgitas Rünk.

"Orenda" on alates 12. septembrist ka laiemalt Eesti kinolevis.

Toimetaja: Kaspar Viilup

