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Mari Roosvalti ja Jaan Elkeni ühisnäitus võtab kokku 25 aasta loomingu

Kunst
Foto: Erakogu
Kunst

Pärnu Uue kunsti muuseumis avatakse 12. septembril maalikunstnike Mari Roosvalti ja Jaan Elkeni ühisnäitus "Dialoog". Retrospektiivne näitus pakub publikule kunstnike töid nende viimase 25 aasta loomingust.

"Võib-olla mõned põhimõtted on meil sarnased, Elken on akrüüliga teinud, mina olen põhiliselt ikkagi õlis ja selle laadi endale üles seadnud. Mingi ühtne suhtumine sellesse dialoogi meil on. Ikka väga paljud teemad on meil suhteliselt sarnased ka, ökoloogilised teemad ja poliitilised teemad. Me jälgime kunstivaldkonda rohkem, jälgime, mis ümberringi toimub," ütles maalikunstnik Mari Roosvalt.

"Meil on nii palju kokkulangevusi ja nii palju dialoogivõimalusi ja meid seob tehnika. Me oleme mõlemad sellised maaliuuendajad ja põhimõtteliselt tuleme siin ikkagi välja niisuguse jõulisema ja robustsema maaliga, kus on palju elu nendes pintslilöökides, spaatlitõmmetes, kleebistes, nendes lippudes ja käsulausetes, millest nad koosnevad. Põhimõtteliselt on see ikkagi maalihübriid sellise varajase popkunsti võttes. Konnotatsioone ja kokkulangemisi oli ikka meeletult palju, nii et mina sain suure naudingu seda näitust koostades ja siin toimetades, ma tänan Mari usalduse eest," ütles maalikunstnik Jaan Elken.

Näitus Uue kunsti muuseumis jääb avatuks 18. oktoobrini.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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