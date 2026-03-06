Pärnu Uue Kunsti Muuseumis avaneb maalikunstnike liidu aastanäitus

Maalikunstnike liidu aastanäitusel "Ideaalmaastikud" näeb ideaalide erinevust ja rikkalikkust.

"Maastik on ju kõigile justkui omane ja igaühel on maastiku kohta oma tõlgendus. Meie lähtusime siin avatud tõlgendusest, nii et inimkeha on ka teatud reservatsioonidega maastikuna tõlgendatav. Ongi põnev näha, kuidas osal on see ideaalmaastik kusagil võõramaa kuurordis. Kui rääkida klassikalisest jaotusest abstraktne või realistlik, siis kõik need vahevormid on pigem domineerivad siin," tutvustas kuraator ja näituse kujundaja Jaan Elken.

Elkeni sõnul oli ideaalmaastikud teemana kunstnikele inspireeriv ja nii on näitusel väljas enam kui 100 autori tööd.

"Miks selline teema lisaks sellele, et ta on alati aktuaalne, on panna suhestuma maaga laiemalt, kodumaaga isegi võiks öelda, kuivõrd on meil tugevad tunded selle maalapi vastu. See on selline juurte otsimine, mingil määral see kodukoha ülistamine ja oma esteetiliste juurteni jõudmine," rääkis ta.

Näitus "Ideaalmaastikud" on Pärnu Uue Kunsti Muuseumis avatud 24. maini.