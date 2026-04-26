Galerii: Uue Kunsti Muuseumis avati fotonäitus "Kui rõivad räägiksid..."

Pärnus Uue Kunsti Muuseumis avati Eesti-Soome fotonäitus "Kui rõivad räägiksid...". Näitus on Soome ja Eesti ühine visuaalne lugu, mis toob mälestused esile fotode, heli ja teksti kaudu.

Näitusel räägivad kahe naaberriigi esindajad oma lugusid läbi neile oluliste riiete või aksessuaaride.

"Kui rõivad räägiksid…" on fotoseeria, mis toob esile elukogenud inimeste avastamata lood ja rajab uue dialoogi põlvkondade ja kultuuride vahel. Näituse pealkiri on sümbol vaiksetele mälestustele ja omaette lubadus, et iga vana mantli, kleidi või mütsi lugu on kuulamist väärt. Paljude eakate inimeste riidekapis ripuvad nimelt rõivad – näiteks nooruspõlve pulmakleit või tädi kootud villane kampsun – mis peidavad endas terve elu jagu mälestusi.

Näituse loominguline juht Alli-Liis Vandel (Eesti), fotograaf Arttu Karvonen (Soome), kuraator Linda Aura (Soome).

Pärnust liigub näitus Euroopa Kultuuripealinna programmi raames Oulusse ja järgmisel aastal Kanadasse.