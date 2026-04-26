Galerii: Uue Kunsti Muuseumis avati fotonäitus "Kui rõivad räägiksid..."

Pärnus Uue Kunsti Muuseumis avati Eesti-Soome fotonäitus "Kui rõivad räägiksid...". Näitus on Soome ja Eesti ühine visuaalne lugu, mis toob mälestused esile fotode, heli ja teksti kaudu.

Näitusel räägivad kahe naaberriigi esindajad oma lugusid läbi neile oluliste riiete või aksessuaaride.

"Kui rõivad räägiksid…" on fotoseeria, mis toob esile elukogenud inimeste avastamata lood ja rajab uue dialoogi põlvkondade ja kultuuride vahel. Näituse pealkiri on sümbol vaiksetele mälestustele ja omaette lubadus, et iga vana mantli, kleidi või mütsi lugu on kuulamist väärt. Paljude eakate inimeste riidekapis ripuvad nimelt rõivad – näiteks nooruspõlve pulmakleit või tädi kootud villane kampsun – mis peidavad endas terve elu jagu mälestusi.

Näituse loominguline juht Alli-Liis Vandel (Eesti), fotograaf Arttu Karvonen (Soome), kuraator Linda Aura (Soome).

Pärnust liigub näitus Euroopa Kultuuripealinna programmi raames Oulusse ja järgmisel aastal Kanadasse.

Samal teemal

"Psühho"

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

16:44

Galerii: Uue Kunsti Muuseumis avati fotonäitus "Kui rõivad räägiksid..."

15:01

Džässpianist Britta Virves võitis Rootsi aasta parima džässialbumi auhinna

14:07

Galerii: Jazzkaare avapäev tõi publiku ette muusikud Eestist Prantsusmaani

13:32

Galerii: Norra pianist Leif Ove Andsnes andis Tallinnas kontserdi

11:20

Koreograaf Eveli Ojasaar soololavastusest: häbi on väga füüsiline nähtus

10:02

Kellegi teise kehastus. Intervjuu Cate Blanchettiga

09:05

Arvustus. Elu, making of

09:00

Vilen Künnapu: Tallinnas on palju mittemidagiütlevat arhitektuuri

25.04

Bianca Rantala: muusik peab enda levitatava sõnumi eest vastutama

25.04

LUULETUS | Jaan Kaplinski "Mõnel on oma rada"

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

09:00

Vilen Künnapu: Tallinnas on palju mittemidagiütlevat arhitektuuri

10:02

Kellegi teise kehastus. Intervjuu Cate Blanchettiga

25.04

Hetked väljaspool olulist tegevust. Intervjuu Jim Jarmuschiga

24.04

Suri Singer Vingeri pikaaegne trummar Rein Joasoo

23.04

Evelin Võigemast lahkub Tallinna Linnateatrist

24.04

Maria Peterson toob Ugalas lavale Moliere'i komöödia "Kvaliteetinimene ehk Kodanlasest aadlimees"

13.07

Suri näitleja Jörgen Liik

20.04

Keelesäuts. Kuidas nimetada vestluskaaslast, kes pole inimene?

19.07

In memoriam Jörgen Liik

24.04

Uue muusika reede: Madonna, Prince, Nublu, Triibupasta

