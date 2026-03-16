Galerii: Tislar, Talvet ja Soosaar avasid Pärnus näituse "Järelnoppijad"

Kunst
Näituse
Vaata galeriid
18 pilti
Kunst

Karin Tislar, Jüri Talvet ja Mark Soosaar vaatavad Pärnu uue kunsti muuseumi näitusel tagasi oma 80 aasta pikkusele eluteele.

Kõik näituselised said tiivad kõrglennuks Pärnu Koidula koolist. Karin Tislar (neiuna Ahtmann) noppis üles mitu tosinat gobeläänvaipu ning tekstiilkangast. Jüri Talvet saatis väljapanekule samuti mitukümmend luulekogu ning keeleteaduslikku raamatut. Mark Soosaar taaselustab unustusehõlma vajunud filme Pärnu linnast – "Kuldtõld" (1970) ja "Nikolai tänav" (2001).

Esmakordselt eksponeerib filmimees oma mudilas- ja tudengipõlves loodud maalinguid.

Järelnoppijate sõnum Eesti kunstisõpradele kutsub alustama oma loometeed võimalikult noorelt. Ainult siis on võimalik hüpata üle rahvusvahelise lati ning mitte selle alt läbi pugeda.

Näitust aitasid koostada ja kujundada Kersti Uibo, Kristel Kallau, Margus Tomp, Marie Virta.

Näitus "Järelnoppiad" Pärnu Uue Kunsti Muuseumis kestab kuni 19.aprillini.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo