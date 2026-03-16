Galerii: Tislar, Talvet ja Soosaar avasid Pärnus näituse "Järelnoppijad"

Karin Tislar, Jüri Talvet ja Mark Soosaar vaatavad Pärnu uue kunsti muuseumi näitusel tagasi oma 80 aasta pikkusele eluteele.

Kõik näituselised said tiivad kõrglennuks Pärnu Koidula koolist. Karin Tislar (neiuna Ahtmann) noppis üles mitu tosinat gobeläänvaipu ning tekstiilkangast. Jüri Talvet saatis väljapanekule samuti mitukümmend luulekogu ning keeleteaduslikku raamatut. Mark Soosaar taaselustab unustusehõlma vajunud filme Pärnu linnast – "Kuldtõld" (1970) ja "Nikolai tänav" (2001).

Esmakordselt eksponeerib filmimees oma mudilas- ja tudengipõlves loodud maalinguid.

Järelnoppijate sõnum Eesti kunstisõpradele kutsub alustama oma loometeed võimalikult noorelt. Ainult siis on võimalik hüpata üle rahvusvahelise lati ning mitte selle alt läbi pugeda.

Näitust aitasid koostada ja kujundada Kersti Uibo, Kristel Kallau, Margus Tomp, Marie Virta.

Näitus "Järelnoppiad" Pärnu Uue Kunsti Muuseumis kestab kuni 19.aprillini.