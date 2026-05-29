Aktinäituse "Mees ja naine" motiiviks on laul "Läänemere lained"

Foto: Rafal Olbinski (Poola)
Pärnus Uue Kunsti Muuseumis avatakse 31. mail järjekorras juba 33. rahvusvaheline aktinäitus "Mees ja naine", mis kannab alapealkirja "Mees ja naine Läänemere lainetel".

Näitusel osaleb üle 60 kunstniku. Peamiselt uute, selle väljapaneku jaoks loodud teostega, mõned tööd on valitud ka kunstnike varasemast loomingust. Näituse motiiviks on kahe ilmasõja vahel Saksamaal sündinud laul "Läänemere lained", mille nii meloodiast kui ka sõnadest kunstnikud oma töödes on lähtunud.

"Me palusime, et kunstnikud, kellele me saatsime kutsed, paneks selle loo instrumentaalse osa kõlama. Et ei pea tingimata sõnu jälgima ja seda meeleolu, mida nad ise tunnevad, ikka sõja-aastal Euroopas ja tumedate pilvede all, kuidas see Läänemeri neid lohutab ja meid ühendab. Peer Gyndi moodi on ka sellel ränduril, kes selle laulu tegi, juhtunud nii, et kui koju tagasi tuli, ei olnud enam ema-isa, õdesid-vendi, ka kodu enam ei olnud. Aga alles oli veel vana kask. Elusügis on juba käes, kask on kuldne, lehed hakkavad kohe langema ja selle toreda ja väga tundliku ilusa maali olemegi peateoseks valinud," ütles näituse kuraator Mark Soosaar.

Aktinäitus "Mees ja naine" jääb Uue Kunsti Muuseumis avatuks kuni 6. septembrini.

