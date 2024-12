Galerii: Pärnu Uue Kunsti muuseumis avati taaskasutusnäitus "Anna uus elu"

Pärnus Uue Kunsti muuseumis avati 12. taaskasutusnäitus "Anna uus elu", mis kannab sel korral alapealkirja "Juured". Näituse kuraator on Marie Virta.

Näitusel näeb vanadest raamatutest loodud jõulukroone, rannast leitud riidekirstu kaanest seinamaali, pudelikorkidest mandalaid ja rahvamustrit, kohvipaksust ehteid ja palju muud. Erilist tähelepanu on pööratud kliimasoojenemisele, näiteks on leitud lahendus lumepuuduse korral kelgule ja uiskudele. Paljud teosed on loodud tootmisjääkidest või käsitöö ülejääkidest.

Näitusel osalevad Viivi Aavik , Diana Dello , Veiko Aedma, Tiina Erala, Tiina Hallimäe, Krista Hanvere, Elize Hiiop ja Meeli Kombe, Anu Hint, Heleri Jürisson ja Kristi Everst / Studio Huik, Anna Karakjan, Erki Kasemets, Tiiu Kirsipuu, Marta Konovalov, Ave Kruusmaa, Salme Kulmar, Maila Käos, Riine Latserus, Aide Leit-Lepmets, Liivi Leppik, Kaire Maali Lõhmus, Epp Margna, Aare Martinson, Merike Adele Mee, Tiia Mets, Anne Metsis, Lada Miller, Sandra Miländer, Merle Nisuma ja Kaido Torn, Marin Nooni, Aet Ollisaar, Alla Popkova, Ulli Puidak, Jaan Pärn, Rita Rahu, Kaja Raitar / KUUPS, Mari Ann Rebane, Kaia Rähn, Merje Rääbis, Liisu Saar, Kaisa Saulin, Belliisi Seenemaa, Eve Selisaar, Kerttu Siplane, Janika Solmann, Riine Sooäär, Katarina Tallermo, Liisi Tani, Erik Teemägi, Ain Toim, Tuuliki Tolli, Urmas Uustal, Reine Uspenski, Kristina Viira, Albert Volkov, Eesti Rookoondis (Urmas Veersalu, Anne Erlach, Katrin Pirn, Kaire Maali Lõhmus), Eesti Kunstiakadeemia aksessuaaridisaini osakond (Beata Batejev, Marcus Eier, Monika Juríková, Elisabet Kiverik, Lee Mikkin, Mia Uustal, Kadri Vahar, Heti Darleen Vihman) ja Kumu 18+stuudio (Tiina Mägus, Kaja Käär, Kerttu Mürk, Triin Uustalu).

Näitusega paralleelselt toimuvad töötoad, kus õpetatakse ning tutvustatakse põnevaid taaskasutuse tehnikaid.

"Anna uus elu" jääb Pärnu Uue Kunsti muuseumis avatuks kuni 2. märtsini 2025.