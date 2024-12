Uue Kunsti Muuseumi taaskasutusnäituse teemaks on tänavu "Juured"

Vanadest õliradiaatoritest tehtud tugitool, lugu, mida jutustavad lapsepõlvest pärit diapositiivid või kleit, mis kannab endas vanaema elulugu – need kõik viivad meid mälestuste rännakule taaskasutusnäitusel, mille alateema on juured.

"Juured kahel teemal – need juured, kust me oleme pärit, meie pärimus, ja see, kui tugevalt me suudame maa sisse ennast põimida ja kui tugevad me oleme," selgitas näituse kuraator Marie Virta.

Ain Toimi disainitud lambid viivad tuhnima vanadesse laboritesse. "Need on keemia ja bioloogialabori ja füüsikalabori igasugu mõõteseadmed, spetsiifilised mõõteseadmed. Ma võtan masina juurteni lahti, kõik ilusa võtan sealt välja," kirjeldas kunstnik.

Algselt valge värvi tulema pidanud erksavärviline käsitööjääkidest kampsun viib meid aga Saaremaal asuva kodu hoovi. "Ma kujutan selle kampsuni peal enda koduhoovi, seda, mida ma parasjagu enda koduaknast olen näinud, enda pirnipuud, enda kassi. Ja siis neid linde, kes seal parasjagu kädistavad. Ma olen pannud siia ka enda ema vana käpiku, mis oli katki läinud," rääkis autor Riine Sooäär.

Vanad villased kangaribad viivad aga mõtisklema oma juurdunud arusaamade üle. "Meil kõigil on juurdunud arusaamu. Eesti keeles on sellel hästi tore nimetus – "kiiksud". Sinna ümber ma kogun inimeste juurdunud arusaamu, et võiks tekkida selline kiiksude altar. Võib-olla sealt lugedes sa näed, et sa ei olegi nii üksi siin maailmas oma kiiksudega, et teistel inimestel on samamoodi," arvas kunstnik Marin Nooni.

Näitus "Anna uus elu" jääb Pärnu Uue Kunsti Muuseumis avatuks 2. märtsini.