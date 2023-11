Taaskasutusnäituse "Anna uus elu" kuraator: inimestel fantaasiat jagub

Kindlasti mõtleb iga näitusekülastaja nii mõnegi töö juures seistes pisikese kadedusega, kuidas ta küll ise selle peale ei tulnud. Näitusel on selliseid asju terve rida. Ja on töid, mida vaadates igaühe suu naerule kisub, sest praktilist otstarvet näiteks näituselt leitavatel uiskudel ju pole.

Märkimist väärivad portselanitükkidest valminud ehted, sest üldiselt visatakse katkine tass või taldrik kohe minema. Kuraator Marie Virta ütleb, et üheteist aasta jooksul, mil seda näitust on korraldatud, pole märgata, et inimeste fantaasia oleks vähenenud.

"Fantaasiat jätkub. Ja mul on tunne, et mida rohkem sa annad võimalust inimestele midagi luua, seda rohkem sealt tuleb ka. Ehk siis meil on nüüd näitus avatud, aga juba tulevad kirjad, et ma tahan ka osaleda. Nii et 12. näitus tuleb," selgitas Virta.

Kõige rohkem toodi näitusele tekstiilijäätmetest tehtud asju. Koguni nii palju, et kõike ei õnnestunud välja panna. Kuraator ütleb, et temalgi oli mitme eksponeerimiseks toodud taiese puhul tunne, et ise oleks ju ka võinud selle peale tulla.

"Näiteks kasvuhooneklaasid, kui eelmisel aastal meil kõik lumekoormate all purunesid. Seda ei pea ära viskama, vaid sellest võib klaasikunstnike tõelise disainakna sulatada," selgitas Virta.

Näitus on avatud 25. veebruarini.