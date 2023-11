Ajaloomuuseumis avatakse Nikolai Langebrauni jõuluportselani näitus ​

1. detsembrist on võimalik ajaloomuuseumis näha Nikolai Langebrauni portselani näitust, kus rõhk on jõulu dekooridel ja kingitustel. Anne Ruussaare ja portselanikogu omaniku Priidu Nõmme sõnul on näitusel arvestatud kõikide huvigruppidega.

Ruussaar kummutas esimese asjana vale arusaama, nagu oleks Langebrauni portselan Eestis valminud. Langebrauni ettevõte tegeles Eestis Saksamaa tehastes valminud portselani kaunistamise ja maalimisega.

Jõulutemaatilisi esemeid Ruussaare sõnul väga palju pole. "Muuseumikogudes on neid väga vähe, mistõttu me pöördusime Priidu Nõmme poole," ütles ta ja märkis, et Nõmme kogu on Eesti muuseumide lemmik, kui on vaja portselani laenutada.

Langebrauni portselani näituseid on ka varem tehtud, sest Eesti inimesed armastavad Ruussaare sõnul portselani väga, kuid kuna jõuluesemeid eraldi eksponeeritud pole, siis otsustati keskenduda just esemete dekooridele. "Kuna me tahame, et see oleks ka perenäitus, siis me ei hakka ruumi serviisile raiskama," ütles Ruussaar.

"Peale jõuludekooride tulevad välja ka kingitused, sest jõuludeks portselani ka kingiti. Me oleme mõelnud kõikidele huvigruppidele alates nukunõudest ehtekarpide ja tuhatoosideni," kirjeldas ta.

"See kingituste valdkond andis vahva võimaluse panna erinevaid asju välja. Kogumise käigus on välja tulnud, et väga palju on tehtudki just kingitusi, auhindu – selliseid märgilise tähtsusega esemeid," rääkis Nõmm. "Jõuluasju pole väga palju ja mul on hea meel, et need said välja otsitud," lisas ta.

"Langebraun oli üks esimesi, kes oli niivõrd nutikas, et ta sai aru, et esemeid on mõistlik turundada õigel ajal. Kuna portselani tahtsid osta kõik, siis neid samasid dekoore on nii lihtsatel küünlaalustel kui ka uhketel rokokoo ja barokkstiilis võimsatel, kallitel toorikutel. Kogu see vormide möll on väljas," sõnas Ruussaar.