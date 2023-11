Galerii: Brenda Purtsaku esimene isikunäitus "Sünnitus" ARS-i galeriis

"Sünnitus" võtab kokku "saamise" mikro- ja makrokosmilise haarde, ulatudes neoliitilisest "meiest" hiidabstraktse igikestva "minani". Näitusel eksponeeritud teosed pärinevad kunstniku viimase kahe aasta loomeperioodist, kandes suuresti isiklikku eesmärki jõuda välja mingisuguse piirini.

"Kunstniku esimese isikunäituse kohta on tegu ikkagi väga tugeva etteastega," ütles näituse kuraator Aleksander Metsamärt. "Purtsak tõestab, et suudab käsitleda nii suurt formaati kui suuri teemasid. Ega me "Sünnitust" naljaviluks pealkirjaks ei pannud," naeris kuraator.

Näitusel on väljas 14 suureformaadilist lõuendit, seitse kuivmaalitehnikas freskot ning 14 joonistust/kavandit. Suurim grupp, üheksast kaheruutmeetrisest lõuendist koosnev kollaaž, võtab enda alla kuus ruutmeetrit seinapinda.

"Süüvides teostesse jõuab kohale kui tähelepanuväärselt suur on teoste emotsionaalne kandevõime," jätkas Metsamärt. "Et kujutatu kaudu püsib näitus otsekui nabanööri pidi meditsiinifoto esteetikas, on eriliselt tähelepanuväärne, kuidas ruum ise tasakaalustub ennekõike sakraalse ja kõrgkunstilise tunnetuse vahel. Isegi veendunud uskmatuna ütlen, et Brenda maalide vahel on tunda millegi suurema kohalolu," sõnas kuraator.

"Sünnitus" jääb ARS-i projektiruumis avatuks 7. detsembrini, mil toimub ka kunstnikuvestlus Peeter Lauritsaga.