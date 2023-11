Saaremaal näeb 45-aastase kunstiklubi sügisnäitust

Kunstiklubi sügisnäitusele on seekord välja pandud 33 kunstiklubi liikme 62 eriilmelist ja eri stiilis teost.

"Kunstiklubi on nende aastate jooksul väga edenenud. Muutunud on kõik see vormistus ja need, kes on algusest peale siin osalenud, isegi nende stiil on muutunud. Ja no ikkagi paremuse poole!" kommenteeris Kuressaare Kultuurivara kunstikuraator Lii Pihl.

Aastatega on liikmed ka üksteiselt õppinud erinevaid tehnikaid ja stiile ning kohati on keeruline tõmmata loomingus piire professionaalse ja hobitaseme vahele.

"Piir hobikunstniku ja professionaali vahel enam nii terav ei ole. Paljud autorid ongi minu meelest juba sellel (professionaali - toim) tasemel," märkis Pihl.

Sügisnäitus näitus jääb Kuressaare kultuurikeskusesse üles jaanuari lõpuni.