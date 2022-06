Saaremaal toimub esimest korda kunstifestival

Kunstifestivali eestvedaja ja peakorraldaja Anneli Teppo-Toosti sõnul alustasid nad ideedekorjega varakevadel.

"Vaatasime oma Saaremaa kultuurikalendrit ja tõdesime, et saarel jagub suvel igasugust kultuuri. Kuid üks, mis on vaeslapse osas on kunst," tõdes ta.

Teine ürituse korraldaja, Lii Pihl sõnas, et Kuressaare kunstirahvas mäletab veel põnevatest kunstiaktsioonidest pakatavaid 1990ndaid ja palju on Saaremaal räägitud, et igatsetakse taga ühte suuremat suvist kunstisündmust.

"Sel aastal otsustasime asja käsile võtta ning luua uus kunstifestival Saarte ArtFest, mis tooks kunsti pildile," lisas Pihl. "Nii saigi uue kunstifestivali sloganiks "Kunst on kohal!""

Juba sel laupäeval tuleb kunst Saaremaale kohale. Kõik algab kell 13.30 Kuressaare keskväljakul ühise maalimisega. Seatakse üles molbertid ja iga kunstihuviline saab oma kätt proovida. Päeva juhib Hannes Võrno, kelle enda näitus on just festivali ajal eksponeeritud Kuressaare kuursaalis. Maalimise juhendamiseks on andnud nõusoleku kunstnikud Mall Nukke, Toomas Altnurme ja Boris Shestakov. Kesklinnas astuvad elava muusikaga üles Pille Rite Rei ja Toomas Tang Duo. Avatud on kunstiturg.

Mõlemal festivalipäeval on võimalus külastada kunstigaleriisid ja kohtuda kunstnike ja kunstikogujate endiga.

Mitmed kunstituurid laiendavad aga korraldajate sõnul ettekujutust kunsti piiridest. Art&Garden projekti raames saab laupäeval külastada Kunstibussiga Lääne-Saaremaa ja Kuressaare kunstiaedu. Ida-Saaremaa ja Muhumaa kunstiaiad ootavad aga külastajaid pühapäeval. Kirikukunsti huvilised viib Kuressaare vanimatesse kirikutesse laupäeval kell 14.00 kunstiajaloolane Reet Truuväärt, pühapäeval saab aga aimu mida arvab arhitektuuriajaloolane Mart Kalm Saaremaa pealinna uuemast ja vanemast arhitektuurist. Tema juhitud arhitektuurituur algab pühapäeval kell 11.00.

Keda huvitab toidukunst ja selle jäädvustamine, need on oodatud laupäeval kell 16.00 Food&Art toidufotograafia minikursusele Kuressaare kuursaali.

Kuidas on Kuressaare inspireerinud läbi aegade erinevaid kunstnikke, sellest annab ettekujutuse virtuaalses keskkonnas tehtud kunstimäng "Leia kunsti Kuressaares". Kes soovib näha kunstnike poolt armastatud paiku, sel on võimalus Navicup.com keskkonnast laadida alla vastav rakendus ja nii laupäeval kui pühapäeval teha kunstiorienteerumismäng koos pere või sõpradega.

Laupäevale paneb punkti saarte kunstirahva ühispidu "Kunst Kukuus", kuhu on tulemas Saaremaa Kunstiklubi sarnaste sõsarklubide esindajad Haapsalust, Pärnust ja Rakverest. Festivalil paneb punkti pidu algusega kell 21.00 Kuressaare kuursaalis.

Mitmed ettevõtmised/sündmused vajavad eelnevat registreerimist ja on sümboolse tasu eest.