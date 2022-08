Haus galeriis avatakse Toomas Altnurme näitus "Nägemuslik abstraktsioon"

Haus Galerii avab taas näituste hooaja ning teeb lähivaate hetkeks kodumaale naasnud, ent alaliselt Araabia Ühendemiraatides elava ja töötava, Toomas Altnurme maalidesse ja skulptuuridesse.

"Altnurme näitus intrigeerib värvide ja kompositsioonide liikuvusega, seda ka skulptuurides, milles on konstruktivistlikku mängulisust. Kunstnik kasutab tööstuslikke ja urbanistlikke metall-elemente neid omavahel uueks objektiks ühendades ning neoonvärvidega kattes," rääkis näituse kuraator Piia Ausman.

"Nägemuslikud abstraktsioonid – just sellistena mõjuvad Altnurme üksikud tööd või seeriatena joonistuvad maaliread. Ühelt pildilt pilguga teisele ja tagasi liikudes võib vaatajat tabada teatud nägemuslik hallutsinatsioon, mida värvid oma kohati metsikute ent enesestmõistetavate mängudega tekitavad," lisas Ausman.

Toomas Altnurme on multimeedia kunstnik, kes on töötanud nii maali, installatsiooni, skulptuuri, foto, segatehnika ja digikunsti valdkonnas. Alates aastast 2014 töötab Altnurme Araabia Ühendemiraatide ülikoolis kujutava kunsti õppejõuna. Altnurme on rahvusvaheliselt aktiivne kunstnik, kes on osalenud ligi 50. skulptuurisümpoosionil ning kelle maale ja skulptuure on erinevais maailma paigus.

Näitus avatakse Haus Galeriis läbi kahe korruse sel reedel, 5. augustil kell 17.00.